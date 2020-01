V pokračování See na Apple TV+ si zahraje hvězdný Dave Bautista ze Strážců Galaxie

Jablečná streamovací platforma Apple TV+ postupně získává přízeň diváků i kritiků a stává hlavním hráčem na mediálním trhu. Po stránce obsahu se sice zatím ostatním gigantům vyrovnat nemůže, ale na tomto nedostatku Apple pilně pracuje a snaží se pravidelně přicházet s novým obsahem, který by nalákal další diváky. Nejinak tomu bude i u druhé série povedeného postapokalyptického seriálu See, kde si střihne roli světoznámý Dave Bautista.

Pokud se vysloví jméno Dave Bautista, většině seriálových diváků to nejspíše příliš mnoho neřekne. Zato naopak Draxe zná téměř každý, alespoň tedy díky Strážcům Galaxie, kteří si před několika lety ukradli srdce diváků. Naštěstí to ale vypadá, že se Dave vrátí v plné síle, a to na natáčení další série oblíbeného a kladně přijatého seriálu See, který si pochvalují jak fanoušci, tak recenzenti. Konec konců, tento postapokalyptický počin přišel s poměrně zajímavým zasazením a netradičním příběhem, jenž si zasloužil právoplatné pokračování. Na druhou sérii bychom ostatně neměli čekat příliš dlouho, a tak se Bautista se svou rolí pochlubil již nyní. Koho přesně si zahraje je zatím ve hvězdách, ale jisté je, že se zařadí po bok takových hvězd jako je Jason Momoa nebo Alfre Woodard.

Uvidíme, zda se Dave vžije do záporné, nebo kladné postavy. V předchozích snímcích se držel zásadně strany dobra a vzhledem k příběhu See to nevypadá, že by se jeho preference měly jakkoliv měnit. Ostatně, po rozšíření smrtícího viru to byl právě Baba Voss, ztvárněný Jasonem Momou, který byl obdařen dokonalým zrakem a jako jeden z mála je schopen ochránit zbytky civilizace. Bautista by se měl zařadit podle neoficiálních teorií po jeho bok a pomoci mu v jeho nelehkém úkolu. Zda se tyto předpovědi naplní se však dozvíme pravděpodobně až v průběhu roku. Apple se od oznámení druhé série k případnému datu vydání zatím nijak nevyjádřil. Nezbývá tedy než čekat a doufat, že herecký výkon nového přírůstku do týmu bude stát za to.