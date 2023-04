Bizarní chyba v Apple Map přivádí na jednu adresu davy jablíčkářů. Hledají zde svá ztracená zařízení

Funkce Najít může být dost užitečná a získala si velké množství příznivců v řadách Apple uživatelů. Pokud jsou ovšem podklady Map Apple nepřesné, může to způsobit opravdu nepříjemné problémy. Aplikace umožňuje uživatelům sledovat různé produkty Apple a kompatibilní příslušenství. Oceníte ji především v případě ztráty nebo případné krádeže zařízení.

Očividná chyba adresy v Apple Mapách přivedla množství zmatených a rozzlobených lidí na práh domu muže z Texasu. Server Inside Edition informoval o strastiplných zážitcích Scotta Schustera, jehož obydlí zaplavuje množství lidí, kteří se domnívají, že se zde nacházejí jejich ztracené Apple produkty. Objevují se v náhodnou denní i noční dobu a tvrdí, že služba Najít zobrazuje jeho adresu.

Žádné ze ztracených zařízení se však nenachází ani v domě ani v jeho blízkosti. Ještě bizarnější je, že mapa služby ukazuje různá místa v okolí, ale uvádí u nich adresu Scotta Schustera. Ten v příspěvku na Instagramu poukazuje na to, že služba zobrazuje sadu AirPods na místě vzdáleném půl kilometru od jeho domova, ovšem s údajem o jeho bydlišti. Dotčený majitel domu dále uvádí, že pokud nedojde k rychlé nápravě, má v úmyslu společnost Apple zažalovat.

Schuster se snažil přijít celé záležitosti na kloub a nakonec vyslovil domněnku, že při výstavbě čtvrti byl pravděpodobně jeho dům prvním s registrovanou adresou a chyba by tedy mohla vycházet právě z této skutečnosti. Při bližším zkoumání vyšlo najevo, že každý dům v jeho sousedství má v Apple Mapách stejnou adresu, tu jeho. Takže bez ohledu na to, kde v okolí se zařízení ztratilo, vždy směrovalo majitele ztracených zařízení k jeho dveřím.

Muž Apple Mapy o celé záležitosti informoval s požadavkem, aby společnost zajistila nápravu, obává se ale, že do té doby se může před vchodem objevit někdo s tak rozjitřenými emocemi, že by se mohl uchýlit i k násilí. Proto zcela pochopitelně doufá v opravdu rychlé vyřešení. Jistě by se nikdo nechtěl ocitnout v podobné situaci.