AirTag opět pomohl s vystopováním ukradeného vozu, poté byl svědkem hororu

Příchod AirTag znamenal pro mnoho z nás revoluci. Konec ztraceným klíčům, peněženkám a dalším věcem. Nemálo lidí ovšem využívá tuto klíčenku jako lokační nástroj do automobilů. Znáte tu situaci, kdy si nemůžete vzpomenout, ve které zóně jste zaparkovali u obchodního centra? AirTag však může být nápomocen i v případě odcizení.

Příkladem toho je krádež nákladního automobilu v americkém Texasu, která skončila střelbou poté, co byl podezřelý zloděj vypátrán pomocí AirTagu majitele vozidla. Policie v San Antoniu obdržela kolem 13. hodiny oznámení o odcizení vozidla z domu v Braesview. Dříve než se však policii podařilo ukradený truck najít, rozhodli se majitelé provést vlastní vyšetřování a použili k tomu AirTag, který ve vozidle zůstal.

Nejmenovaní majitelé vystopovali nákladní automobil do nákupního centra v jihovýchodní části ulice Military Drive, informuje zpravodajský server KSAT. Následně se rozhodli nevyčkat příjezdu policie a podezřelého konfrontovat. Podrobnosti o přesném průběhu situace nejsou prozatím známy, podle policie se ale zdá, že podezřelý zloděj mohl vytáhnout vlastní střelnou zbraň. Na to majitel uvnitř vozidla zareagoval střelbou, která zloděje usmrtila. V tuto chvíli není jasné, zda bude majitel vozidla v této věci obviněn a probíhá vyšetřování s cílem zjistit, jestli podezřelý skutečně zbraň měl. „Vím, že je to frustrující, ale prosím, neberte věci do vlastních rukou,“ řekl důstojník pro styk s veřejností policie v San Antoniu Nick Soliz.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Pronásledovat zloděje často nemusí být nutně ten nejlepší nápad, a to ani v případě, že takovou možnost máte třeba díky AirTag. Míra rizika je opravdu velmi vysoká. Bohužel to nezabránilo ani dalším lidem, aby se pokusili o něco podobného. Tedy výhody AirTagu jsou nesporné, ne vždy se ovšem dostaví očekávaná pozitivní dohra. V únoru například pomohl AirTag policii vypátrat ukradené auto v Severní Karolíně, ale honička bohužel skončila nabouráním vozidla. V srpnu 2022 zase našel muž z New Yorku pomocí AirTagů svou ukradenou motorku, skončil ovšem se zlomeným nosem poté, co ho zloději zbili. Touha po navrácení odcizeného majetku je často velká a s technologií jako je AirTag ještě roste. Některé příběhy, ale jasně ukazují, že se to nemusí vyplatit a lidský život bude mít vždy větší cenu.

AirTag můžete zakoupit zde