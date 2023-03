7 netradičních obalů na AirTag, které změní jeho využití

AirTag jsou oblíbené lokalizační přívěsky z dílny společnosti Apple, které nabízí opravdu všestranné využití. Můžete umístit do peněženky, připevnit na zavazadla nebo nebo třeba na klíče. Tím ale možnosti využití AirTagu zdaleka nekončí, a této variabilitě hodně nahrávají netradiční obaly na AirTag.

Nomad AirTag Card

Nomad AirTag Card je karta do peněženky, která slouží jako praktické pouzdro pro AirTag, díky kterému nemusíte lokalizátor do peněženky umisťovat volně. Nomad AirTag má velikost platební karty, je vyroben z odolné kombinace TPU a polykarbonátu a snadno se vejde téměř do jakékoliv peněženky.

Nomad AirTag Card zakoupíte za 469 korun zde.