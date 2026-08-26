Zastřelili ho 26 ranami za sušenku? Skutečný příběh virálního meme s iPhone

V prostředí internetu se často šíří meme obrázky, které sice vycházejí z reálného základu, ale jejich pointa je pro dramatický efekt naprosto vymyšlená. Přesně to je případ populárního obrázku, na kterém muž drží sušenku upečenou ve tvaru iPhonu. Text u fotky tvrdí, že muž chtěl napálit policisty, a když si před nimi ze svého „telefonu“ ukousl, policisté se mu vysmáli a následně ho 26krát střelili do hrudníku. Skutečnost je ale o poznání méně krvavá a spíše úsměvná (viz níže).
Komik, který přechytračil sám sebe
Tím mužem na fotce je americký komik Randy Liedtke. V prosinci roku 2013 skutečně upekl sušenky s tmavou polevou, které vizuálně velmi věrně připomínaly tehdejší iPhone. Jeho plán byl od začátku jednoduchý. Jezdit autem, držet sušenku u ucha a čekat, až ho zastaví policejní hlídka kvůli podezření na telefonování za volantem. Pak si chtěl ze sušenky demonstrativně ukousnout a zeptat se policisty, zda je nelegální jíst v autě cukroví.
Celou akci tehdy navíc krok za krokem dokumentoval v reálném čase na Twitter. Jeho vtipný plán zpočátku fungoval dokonale a policejní auto s blikajícími majáky ho opravdu po chvíli zastavilo.
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Nečekaná pointa se zatykačem
Místo toho, aby policistu velkolepě napálil a stal se internetovým hrdinou, se celá situace bleskově obrátila proti němu. Když totiž policista rutinně zkontroloval jeho totožnost v policejní databázi, zjistil nemilou věc. A sice že na komika byl vydán zatykač kvůli nezaplaceným parkovacím lístkům.
Zatímco děsivá pointa o zastřelení 26 ranami je pouhou černohumornou internetovou legendou narážející na americkou policejní brutalitu, reálný závěr příběhu dopadl spíše trapně. Liedtke musel následovat policistu na stanici a svůj pokus o virální vtípek zakončil fotkou obdrženého dokumentu a smutným statusem: „Nestálo to za to. Jsem idiot… Už žádné iPhone sušenky.“