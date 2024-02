AirTag pomohl policistům najít ukradený golfový vozík

Lokalizátory AirTag jsou na světě již poměrně dlouhou dobu, to ale rozhodně neznamená, že by společnost Apple zanevřela na jejich propagaci. Kromě klasického marketingu, do kterého Apple investuje nemalé peníze, se čas od času poštěstí a o propagaci AirTagu se postará autentický příběh. V tom nejnovějším hraje hlavní roli ukradený golfový vozík.

Pokud máte golfový vozík (nebo vlastně cokoli jiného), pravděpodobně byste měli AirTag schovat někam dovnitř. Minulý týden se policejní oddělení v kalifornském městě Rialto podělilo na Instagramu o příběh, jak díky ukrytému lokalizátoru AirTag vypátrali ukradený golfový vozík. Zmíněný příspěvek vysvětluje, že policisté reagovali na hlášení o ukradeném golfovém vozíku v nákupním centru Rialto Marketplace. „Po skončení pracovní směny zaparkoval pracovník ostrahy golfový vozík na určeném místě,“ uvádějí policisté z Rialta. „Po návratu na další směnu jejich spolupracovník zjistil, že golfový vozík byl odcizen.“

Fotogalerie Golfovy vozik AirTag 1 Golfovy vozik AirTag 2 Golfovy vozik AirTag 3 Vstoupit do galerie

Zloděj netušil, že je na golfovém vozíku připevněn AirTag, pomocí kterého se policii nakonec podařilo vozík vypátrat. Dalším vyšetřováním se policistům podařilo golfový vozík vystopovat v oblasti N. Meridian Avenue a W. San Bernardino Avenue ve městě Colton. Policisté na místě zareagovali a nalezli odcizené vozidlo a také subjekt odpovídající popisu muže, který byl spatřen na kamerovém záznamu. Toto je jen jeden z mnoha příkladů použití sledovacího zařízení AirTag z dílny společnosti Apple k nalezení odcizeného majetku. AirTag lze umístit i do osobního vozu, peněženky, na klíče, ale je možné připevnit jej třeba i na dálkový ovladač.