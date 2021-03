Policejní kontroly: Jak jednoduše zjistit, kde se zrovna vyskytuje policejní hlídka

Policejní kontroly potkáváme v posledních dnech kvůli nedobré situaci související s koronavirem v České republice čím dál častěji. Ne každému jsou pak tato setkání samozřejmě příjemná a proto by se jim možná raději vyhnul či se na ně minimálně (psychicky) připravil s dostatečným předstihem. Existují však aplikace, které vás na blížící se setkání s policejní hlídkou zavčas upozorní.

Zdroj: unsplash

Policejní kontroly

Suverénně nejlepší a nejvyužívanější aplikací tohoto typu je Waze. Jedná se o jakéhosi hybrida mezi klasickou autonavigací a jednoduchou sociální sítí fungující na bázi nahlašování nejrůznějších příhod na silnici – ať už právě setkání s policií, nehodou či jen zhoršeným stavem komunikace nebo kolonami. Hlavní zbraní aplikace je pak to, že je využívána v obrovské míře po celém světě, v Česku nevyjímaje. Právě díky silné a především pak aktivní komunitě jsou proto upozornění na policii či cokoliv jiného na cestě jednak velmi aktuální a jednak i spolehlivá. Pokud tedy chcete při cestování znát všehny detaily o vaší trase s předstihem, je Waze velmi dobrou volbou.

Waze můžete stáhnout zde

Na policii, stav silnic či jiné věci začíná v poslední době upozorňovat i Google ve svých Maps. Ty totiž prakticky všechny funkce od Waze odkoukaly a snaží se proto dostat na jejich úroveň. Waze je nicméně v tomto směru zatím využívanější a co víc – dostupnější. Update s možností nahlašování policie, nehod a tak podobně totiž Google rozšiřuje velmi pomalu. Do karet mu ale zase hraje to, že některé dopravní situace nepotřebuje zobrazovat na základě hlášení uživatelů, ale stačí mu k tomu analýza pohybu jeho uživatelů se spuštěnou aplikací. Tím je totiž schopen vypozorovat například kolony a tak podobně.

Google Maps můžete stáhnout zde

Ačkoliv dnešní doba cestování příliš nepřeje, věříme, že tomu bude již brzy jinak a co víc – že budou díky tomu i dvě výše zmíněné aplikace využitelnější. Naše doporučení však v žádném případě neberte jako navádění k obcházení policejních hlídek či cokoliv podobného, nýbrž jen jako doporučení na aplikace, které mohou pomoci s plynulejším cestováním.