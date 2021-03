Formulář pro pohyb mezi okresy elektronicky: Policie řadí zpátečku, dokumenty v mobilu uzná

Formulář pro pohyb mezi okresy elektronicky dává mnohým z nás daleko větší smysl než jej mít ve fyzické nebo chcete-li tištěné podobě. Ne každý má totiž doma tiskárnu a když od tohoto problému odhlídneme, je zkrátka spotřeba papíru na něco podobného dosti neekologická – tedy alespoň s ohledem na to, že lze mít tyto dokumenty zkrátka nahrané v mobilu či tabletu. Policie sice měla zprvu v plánu elektronické verze formulářů neuznávat a po lidech tak chtěla do budoucna jen papírové verze, to se však nyní dle všeho změnilo.

Zmatek nad zmatek. Tak přesně takto by se dala bez jakékoliv nadsázky popsat situace kolem elektronické verze formulářů pro pohyb mezi okresy. I my jsme se totiž snažili v předešlých dnech zjistit, co vlastně platí, ale dvakrát úspěšní jsme právě kvůli zmatkům u policie a na ministerstvu vnitra nebyli. Zatímco ministerstvo vnitra nám totiž po telefonu řeklo, že nemá ohledně (ne)povolení elektronické verze formulářů žádné informace a v následné mailové komunikaci nám napsalo, že by elektronické verze stačit měly, policie nám do telefonu řekla, že formulář v mobilu nestačí. Včera se však na jejím Twitteru objevily zprávy o tom, že nakonec přeci jen elektronické verze stačit budou, byť jsou dle ní méně vhodné než klasické papírové – údajně kvůli hygieně i nutnosti dovolit policistovi práci s osobním mobilem. Pokud tedy potřebujete mezi okresy přejíždět, s formulářem v mobilu by neměl být problém.