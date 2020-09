Apple Watch pomohly zachránit život policisty

Případů, kdy se chytré hodinky od Applu významným způsobem podílely na záchraně lidského života, stále přibývá. Ten nejnovější se odehrál v Arizoně – Apple Watch si připsaly zásluhu na záchraně života policejního důstojníka, který byl pobodán při zásahu. Jeho vysílačka selhala, a on se prostřednictvím hodinek dokázal spojit s dispečerem.

Fotogalerie Sosa 1 1520_794_Apple Watch milan Rizeni Apple Watch fb apple-watch-bands +5 Fotek apple watch series 5 product red 3 apple watch series 5 product red 2 apple_Watch_zima_snih_fb Apple Watch-FB Vstoupit do galerie

Kancelář šerifa v Pinal County zveřejnila minulý pátek na své facebookové stránce zmíněnou nahrávku spolu s rozhovorem se seržantem Sosou. Samotný incident se odehrál letos v únoru. Seržant Sosa se snažil zadržet hledaného zločince. Poté, co ho dostihl, se snažil za pomoci hmatů a chvatů dostat zadrženého k zemi. V průběhu konfliktu se Sosův mikrofon odpojil z jeho vysílačky, takže policista nemohl obnovit kontakt s dispečerkou Glorií Wheeler. Po několika neúspěšných pokusech se dispečerka spojila se zasahujícím policistou prostřednictvím telefonního hovoru, který Sosa přijal na svých Apple Watch. V rámci tohoto hovoru pak požádal o posily. V té chvíli ale podezřelý sáhl do kapsy pro nůž a bodl Sosu do nohy.

Sosa, který stále ještě neukončil hovor, stihl ještě pohotově požádat o vůz záchranné služby. Dispečerka, která celou dobu byla s dotyčným policistou na telefonu, byla za svou aktivitu oceněna. „Dispečerka mi zachránila život, protože jsem byl schopný pokračovat v souboji, a ona byla schopná poslat mi podporu, kterou jsem potřeboval,“ vysvětlil Sosa. Není to poprvé, co se Apple Watch podobným způsobem podepsaly na záchraně lidského života – uživatelé v minulosti často využili kontakt přes Apple Watch, když se nemohli dostat ke svému iPhonu, případně se na záchraně života podílely funkce, jako je třeba detekce pádu nebo rozpoznání nepravidelného srdečního tepu.