Jak je spojen Spider-Man se světem investování?

Komerční sdělení: Před několika týdny přišel do kin nový film o Spider-Manovi s názvem Brand New Day. Už nyní můžeme říci, že se bezpochyby jedná o komerčně nesmírně úspěšný kasovní trhák. Tento film se jako teprve osmý v historii dostal přes hranici tržeb 2 miliard USD a zařadil se tak do exkluzivního klubu po boku filmů ze sérií Avatar, Avengers, Star Wars nebo Titanic. S tímto novým filmem je však úzce propojeno hned několik velkých veřejně obchodovaných společností, jako jsou například SONY, IMAX, Walt Disney nebo Hasbro. Více se o tomto tématu dozvíte ve videu od XTB.
S filmem je zřejmě nejtěsněji spojena společnost SONY, která vlastní práva na tuto filmovou postavu. Ta je odkoupila v roce 1999 od společnosti MARVEL, která měla tehdy potíže a dnes patří pod Walta Disneyho. Na filmu spolupracovala SONY právě s Disneyem, který uhradil čtvrtinu nákladů a zároveň získá čtvrtinu zisku z filmu. Většina lidí zná společnost Sony z minulosti jako výrobce televizorů, kamer a hi-fi souprav. Dnešní realita je však jiná. Japonský koncern prošel za posledních zhruba deset let zásadní transformací a těžiště jeho podnikání se přesunulo do oblasti zábavy. V posledním ukončeném fiskálním roce tvořily herní a síťové služby přibližně 37 % tržeb, hudba zhruba 17 % a filmová divize přibližně 12 %. Celkem tedy dvě třetiny tržeb pocházejí ze zábavního obsahu, nikoli z elektroniky. Po čínské společnosti Tencent je Sony druhou největší herní firmou na světě. Zábavní segment, tedy filmová produkce, je v současné době spolu s hudbou a hrami pro Sony velmi důležitou součástí podnikání.
Druhou zajímavou společností je IMAX. Jedná se o promítací formát s nejvyšším rozlišením a speciálním zvukem. Společnost má po celém světě více než 1 800 sálů v 91 zemích a drží více než poloviční podíl na globálním trhu prémiových kinosálů. Zajímavý je zejména tento nepoměr: IMAX představuje méně než 1 % světových promítacích pláten, avšak v roce 2025 si připsal 3,8 % globálních tržeb z kin. To je učebnicový příklad cenotvorné síly. Opravdu vzácné jsou analogové 70mm sály, kterých je na světě 41, z toho v Evropě pouze 6 a jeden z nich funguje i v Praze. Kamery jsou hlučné, těžké a jedna stojí kolem půl milionu dolarů. Nelze je koupit, studia si je pouze pronajímají. Za tímto růstem však stojí především Nolanova „Odysea“, první film natočený kompletně na IMAX kamery. Nový Spider-Man se v Severní Americe v IMAX formátu téměř nehrál, plátna byla rezervována právě pro „Odyseu“ a ve větším měřítku se Spider-Man začíná promítat až nyní. Trendem posledních let v kinech je, že lidé sem chodí méně často než v minulosti, ale když už do kina jdou, jsou ochotni si připlatit za prémiové služby či formáty, mezi které patří i IMAX.
Na úspěchu filmu by se mohly podílet i další společnosti. V případě prodeje merchandisingu by logicky měla profitovat především společnost SONY, ta však v roce 2011 kvůli finančním problémům prodala práva na merchandising společnosti Walt Disney. Tržby z hraček, kostýmů a doplňků tak dnes směřují do Disney, zatímco hry a herní merchandising zůstávají u Sony. Z licencovaných hraček žije také Hasbro. Jeho divize spotřebního zboží tvořila loni zhruba 52 % z celkových tržeb, Spider-Man však samozřejmě představuje pouze část tohoto segmentu.
Pokud byste na základě filmového úspěchu uvažovali o nákupu akcií některé z uvedených společností, mějte na paměti dvě věci. Za prvé, v měřítku těchto firem nejsou tržby z jednoho filmu rozhodující. Sony má roční tržby přes 80 miliard dolarů, takže i dvoumiliardový kasovní trhák je v celkovém kontextu jen malou částkou. Za druhé, úspěch filmu je již promítnut v ceně akcií. Berte to tedy spíše jako ilustraci toho, jak úzce je filmový svět propojen s kapitálovými trhy a jak lze při sledování popkultury narazit na zajímavé investiční příběhy.
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