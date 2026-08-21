Zdravotní data z Apple Watch jako klíčový důkaz. Odhalují poslední minuty matky před trojnásobnou vraždou dětí

Bývalá zdravotní sestra Lindsay Clancy čelí v americkém Massachusetts soudu za údajnou vraždu svých tří dětí a následný pokus o sebevraždu z roku 2023. V rámci probíhajícího procesu nyní obžaloba předložila zásadní důkazy, které pomáhají detailně zrekonstruovat onen tragický den. Hlavní roli v nich hrají digitální stopy z jejích Apple Watch, historie iPhonu a záznamy o vyhledávání na internetu.
Internetová stopa a přesná časová osa hovorů
Před soudem vystoupil expert na digitální forenzní analýzu Ian Whiffin ze společnosti Cellebrite, která je známá svými pokročilými nástroji pro extrakci dat z mobilních telefonů. Jeho svědectví odhalilo, že žena před tragédií na internetu vyhledávala informace o lécích a antidepresivech. Nechyběly dotazy typu „jak rychle zabírá wellbutrin na deprese“ nebo „ketamin při sebevražedných myšlenkách“. V samotný den činu pak prokazatelně hledala dětská projímadla a nejbližší pobočku lékárny.
Whiffin ze zařízení také zrekonstruoval časovou osu z iPhonu:
- 17:13: iPhone byl naposledy fyzicky odemčen.
- 17:33: Telefon přijal nezodpovězený hovor od manžela Patricka.
- O několik minut později proběhl 14sekundový odchozí hovor zpět manželovi (pravděpodobně uskutečněný ze zamčené obrazovky).
- 18:09: Telefon zaznamenal další nepřijatý hovor od manžela.
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Záznamy o tepu a pohybu z Apple Watch
Zásadní roli při vyšetřování hrají informace uložené v nativní aplikaci Zdraví. Záznamy ukázaly, že poslední zaznamenaná tepová frekvence obžalované činila 57 úderů za minutu, což je podle expertů spíše nižší hodnota. Senzory v Apple Watch a iPhonu rovněž zaznamenaly, že žena vyšla v 17:03 a 17:33 dvě patra schodů.
Obhájce Kevin Reddington se pokusil spolehlivost dat zpochybnit a poukázal na časy, kdy zařízení přestala data zaznamenávat. Podle něj Apple Watch přestaly nahrávat údaje v 17:23, zatímco iPhone v 17:38. Forenzní expert nicméně vysvětlil, že i když se časy záznamů z různých zařízení mohou mírně lišit, Apple využívá pro výpočet vystoupaných pater data z akcelerometru a barometru jak z hodinek, tak i ze samotného iPhonu, což zvyšuje přesnost záznamu i bez aktivního používání Apple Watch.
Zprávy a poznámky jako důkaz úmyslu
Digitální stopa nabídla i vhled do dlouhodobého rozpoložení obžalované. Již v dřívější fázi procesu soud vyslechl znění posledních textových zpráv mezi manželi. Několik hodin před tragédií se Lindsay zeptala Patricka, zda nechce zajet pro večeři do restaurace. Zmínila také, že jejich osmiměsíční syn Callan měl jen „krátkého šlofíka“. Obžaloba tuto zdánlivě běžnou konverzaci interpretuje jako předem promyšlený tah, jak poslat manžela pod záminkou nákupu pryč z domu a zůstat s dětmi o samotě.
Jako důkaz posloužily i soukromé zápisky z aplikace Poznámky, které si žena psala v předchozích měsících. V jedné z nich se přiznala, že je „trochu úzkostná“, a požádala svého psychiatra o nasazení léku Zoloft. K zápisku navíc připojila mrazivou větu: „Tehdy to všechno začalo jít z kopce.“