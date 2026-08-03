AirPods s kamerami se ukáží už na podzim. Prozradil je iOS 27

Společnost Apple již delší dobu pracuje na zcela novém typu nositelné elektroniky v podobě AirPods vybavených miniaturními kamerami. Hlavním tahákem tohoto revolučního produktu má být hluboká integrace takzvané vizuální inteligence. Ačkoliv původní spekulace a úniky naznačovaly, že se tohoto zařízení dočkáme až někdy v průběhu příštího roku nebo dokonce později, nejnovější zprávy dávají naději, že by si první verze mohla odbýt svou premiéru ještě letos na podzim.
Dva různé prototypy a interní souboj
Když se poprvé začaly šířit informace o chystaných AirPods s kamerou, veškerá pozornost se upírala na jednu konkrétní variantu, která v laboratořích nese kódové označení B798. Tento model má podle všeho stanovené datum vydání až na rok 2027 a pravděpodobně půjde o mnohem pokročilejší a komplexnější verzi celého konceptu. Apple je však ve svém vývojovém procesu pověstný tím, že interně vytváří hned několik navzájem si konkurujících verzí stejného produktu.
Právě díky tomuto přístupu existuje i druhá varianta vyvíjená pod označením B790. Podle informací z uznávaného zpravodaje Power On to vypadá, že vývoj tohoto konkrétního modelu je podstatně dále, než se původně předpokládalo. První nesporné důkazy o existenci verze B790 nedávno objevil vývojář Sam Henri Gold přímo ve zdrojovém kódu druhé beta verze operačního systému iOS 27. Díky tomuto rychlému pokroku se sluchátka údajně dostala na interní plány Applu pro možné uvedení na trh již v tomto roce.
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Delší nožičky a důraz na soukromí
V tuto chvíli zůstává otázkou, jaký bude skutečný propastný rozdíl mezi variantami B790 a B798, a není ani stoprocentně jasné, zda se nakonec obě verze vůbec probojují až na pulty obchodů. Čas ukáže, jakou strategii kalifornský gigant nakonec zvolí, nicméně představení první vlaštovky již letos v září se jeví jako velmi reálný scénář.
Předchozí zprávy nám již stihly poodhalit i něco málo ze samotného fyzického vzhledu chystaných sluchátek. Aby inženýři dokázali do drobného těla vměstnat nezbytné kamerové moduly, budou mít tyto speciální AirPods o něco delší a silnější nožičky než současný model AirPods Pro. Velmi důležitým konstrukčním prvkem pak bude integrovaná LED dioda. Ta se viditelně rozsvítí pokaždé, když budou sluchátka odesílat nasnímaná vizuální data ke zpracování do cloudu, čímž chce Apple předejít obavám z tajného natáčení a chránit tak soukromí uživatelů i jejich okolí.