Apple zasadil Qualcomm další ránu. Jeho modemy mizí z iPhone rychleji, než se čekalo

Zdá se, že přechod Apple na vlastní 5G modemy nabírá ještě rychlejší tempo, než se dosud očekávalo. Potvrdil to přímo šéf Qualcomm Cristiano Amon během zveřejnění hospodářských výsledků společnosti. Podle něj začne příjem Qualcomm od Apple klesat výrazně rychleji, než firma ještě donedávna předpokládala.
Ještě letos Qualcomm počítal s tím, že bude dodávat modemy přibližně pro pětinu nových iPhone. Nově ale společnost přiznala, že její podíl bude „výrazně pod 20 %“. Pokles příjmů od Apple se má naplno projevit už ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí letošního roku. Důvodem je pokračující nasazování vlastních modemů Apple. První generace čipu C1 debutovala už dříve a Apple postupně rozšiřuje jeho nasazení do dalších produktů. Cílem společnosti je dlouhodobě zbavit se závislosti na Qualcomm a mít pod kontrolou nejen procesory řady A a M, ale také mobilní konektivitu.
5G modem od Apple má i iPhone Air - konkrétně C1X
Pro Qualcomm jde o citelnou ztrátu. Apple patřil dlouhé roky mezi jeho největší zákazníky a dodávky modemů pro iPhone představovaly významnou část příjmů společnosti. Qualcomm proto stále více sází na jiné segmenty, především datová centra, automobilový průmysl, AI a internet věcí. Firma zároveň oznámila, že od 1. září zvýší ceny svých čipů kvůli rostoucím nákladům v dodavatelském řetězci.
Přechod Apple na vlastní modemy je jedním z největších strategických projektů posledních let. Stejně jako se společnosti podařilo úspěšně nahradit procesory Intel v Mac vlastními čipy Apple Silicon, nyní se snaží získat plnou kontrolu i nad mobilní konektivitou. A vše nasvědčuje tomu, že tento plán postupuje rychleji, než čekal i samotný Qualcomm. Za mě osobně ale ve výsledku vlastně o moc velké překvapení nejde. 5G modemy řady C se totiž ukázaly jako dobrá volba, takže Apple nemá jediný důvod jejich širšímu nasazení jakkoliv bránit.