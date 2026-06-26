„Není to vítaná zpráva, ale museli jsme začít zdražovat.“ Apple vydal oficiální prohlášení k dramatickému zdražování

Včerejšek se do historie Applu zapíše poměrně černým písmem. Společnost totiž plošně zvýšila ceny mnoha svých klíčových produktů, včetně všech Maců, iPadů, Apple TV, HomePodů i Vision Pro. Cenový otřes se prozatím vyhnul pouze iPhonům, Apple Watch a AirPods. Nyní Apple celou situaci oficiálně komentuje a vysvětluje, co přesně za tímto radikálním krokem stojí.
Umělá inteligence vysává trh s pamětmi
V prohlášení, které společnost poskytla portálu MacRumors, Apple uvádí, že za drastickým zdražováním stojí přetrvávající nedostatek paměťových čipů. Ten je přímým důsledkem masivního budování obřích datových center s výkonnými AI servery napříč celým světem. Tato extrémní nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou vedla k raketovému růstu cen čipů pro operační paměti RAM i SSD úložiště, které Apple ve svých zařízeních naprosto nezbytně potřebuje.
Oficiální prohlášení Applu je následující: „Odvětví spotřební elektroniky čelí bezprecedentní výzvě. Rychlá expanze datových center pro umělou inteligenci vyvolala mimořádný nárůst poptávky po pamětech a úložištích. Ještě nikdy jsme nezažili takové a takto rychlé zdražení součástek. Dosud jsme naše zákazníky před těmito nárůsty chránili, ale nyní jsme dospěli do bodu, kdy musíme začít u řady produktů zvyšovat ceny, včetně dnešního zdražení iPadů a Maců. Víme, že to není vítaná zpráva, a neúnavně pracujeme na hledání řešení.“
Je to teprve začátek?
Tato slova přímo navazují na nedávné varování generálního ředitele Tima Cooka, který již minulý týden označil zvyšování cen za „nevyhnutelné“. Samotné vyjádření však v sobě skrývá dva velmi důležité vzkazy. Použití slovního spojení, že Apple musí „začít“ zvyšovat ceny, zlověstně naznačuje, že dnešní vlna zdražování nemusí být tou poslední a v budoucnu by mohlo dojít k úpravám cen i u zbývajících produktů (například iPhonů). Na druhou stranu dodatek o neúnavném hledání řešení dává alespoň malou jiskřičku naděje, že jakmile se situace na trhu stabilizuje, mohly by jít ceny opět dolů.
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Problém celého technologického světa
Apple v tomto boji rozhodně není sám. Na nedostatek paměťových čipů už musely úpravou ceníků reagovat i další technologičtí giganti jako Microsoft, Samsung, Lenovo, HP nebo Dell. Pokud navíc budeme věřit odhadům společnosti Micron, která patří mezi hlavní globální dodavatele paměťových čipů, nedostatek na trhu potrvá minimálně do konce roku 2027. Zvýšené ceny by se tak mohly stát běžným a pro zákazníky bolestivým standardem ještě na další rok a půl, ne-li podstatně déle.