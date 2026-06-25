Apple zdražuje, Alza ale stále drží staré ceny. Nakupte levněji, dokud je čas

Apple před pár desítkami minut překvapil svět náhlým zdražením mnoha svých produktů v čele s MacBookem Neo, který nově začíná na 19 990 Kč namísto původních 16 990 Kč. Zdražilo ale i spoustu dalších produktů a to leckdy o tisíce korun, což rozhodně do budoucna nepotěší. Co však potěšit dokáže, je fakt, že česká Alza stále drží staré ceny Apple produktů, takže pokud si na některý brousíte zuby, doporučujeme jít okamžitě nakoupit, protože je prakticky jisté, že co nevidět se změny na Alze zvýší, popřípadě se skladové zásoby za nižší ceny vyprodají. Za nás v redakci pak dává smysl koupit třeba právě MacBook Neo, který je za 16 990 Kč skvělá volba, ale s cenou 19 990 Kč už dává smysl o poznání menší.