Šokující odhalení po letech. Slavný gigant chtěl s Applem největší fúzi historie, dostal ale drsně košem

Nyní, když dvojnásobný generální ředitel společnosti Disney Bob Iger oficiálně ukončil své působení ve společnosti, je zjevně připraven veřejně rekapitulovat své dlouholeté působení. V rozsáhlém novém profilu pro deník Financial Times se Iger obšírně vyjadřuje k celé řadě témat spojených s jeho érou v čele tohoto zábavního impéria. Jedním z nejzajímavějších bodů, kterým se článek věnuje, jsou obří akvizice a fúze, jež mohly navždy přepsat mapu technologického i filmového světa.
Poté, co Iger připomněl vysoce úspěšné nákupy studií Pixar, Marvel a Lucasfilm i poněkud kontroverznější dohodu o převzetí společnosti 21st Century Fox, se článek dotýká jeho osobního zájmu o technologický sektor. Bývalý ředitel například potvrdil, že Disney bylo velmi blízko k odkoupení Twitteru. Z tohoto obchodu ale nakonec vycouval, protože dostal strach z toho, jak moc by řízení a problémy takové platformy odváděly pozornost od hlavního byznysu firmy. Existoval však ještě jeden technologický obchod, ve který Iger zjevně doufal a který by byl absolutní senzací.
Tímto vysněným krokem nebylo nic menšího než přímé spojení Disney s Applem. Iger se domnívá, že taková fúze by byla skutečně transformační a pro obě strany naprosto rovnocenná. Podle jeho slov se o této možnosti v Disney intenzivně interně diskutovalo a dokonce proběhlo i několik jednání se zástupci Applu. Celá věc se ale nakonec nikam neposunula. Na otázku, proč k dohodě nedošlo, Iger novinářům pouze pokrčil rameny s tím, že Apple o podobný krok zkrátka nejevil příliš velký zájem.
Iger už ve svých dřívějších pamětech otevřeně napsal, že kdyby byl Steve Jobs stále naživu, je pevně přesvědčený, že by se obě společnosti nakonec propojily. Z nejnovějšího rozhovoru je však jasně patrné, že se bývalý šéf Disney velmi aktivně snažil tuto vizi naplnit a gigantickou dohodu zrealizovat i v éře po Jobsově smrti. Vedení jablečné společnosti ale evidentně tento velkolepý návrh nikdy nevzalo natolik vážně, aby se myšlenka proměnila v realitu.