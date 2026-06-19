Klíče nechte v kapse. Přichází revoluční zámek, který pozná, že jdete ke dveřím, a sám odemkne

Chytré domácnosti integrované do platformy Apple Home nejsou v dnešní době ničím novým, avšak segment chytrých zámků zažívá v letošním roce obrovskou technologickou revoluci. Starší generace se pokoušely o automatické odemykání na bázi přiblížení skrze Bluetooth, což bylo často nespolehlivé a zdaleka ne tak bezpečné. Skutečný zlom přichází až s plným nasazením technologie Ultra Wideband (UWB), díky které automatické zamykání a odemykání konečně funguje naprosto bezchybně. Na tento trend nyní reaguje známý výrobce Schlage, který oficiálně oznámil zahájení prodeje svého vysoce očekávaného modelu Sense Pro.
Novinka vstoupí na trh již 29. června a stane se teprve druhým chytrým zámkem pro Apple Home na světě, který technologii Ultra Wideband plně podporuje, čímž se zařadí po bok konkurenčního modelu Aqara U400. Hlavní zbraní Schlage Sense Pro je zbrusu nová firemní technologie Converge. Ta dokáže v reálném čase komunikovat s digitálním klíčem od domu uloženým v kompatibilním iPhonu nebo hodinkách Apple Watch. Celý systém je přitom mnohem přesnější než dosud běžně využívaný geofencing. Zámek totiž dokáže inteligentně propočítat rychlost vašeho pohybu, trajektorii i samotný směr chůze. Přesně tak rozpozná váš záměr vstoupit do domu a odemkne se v ten nejlepší možný moment, kdy se k němu fyzicky přiblížíte.
Vedle této bezdotykové magie nabízí model Sense Pro celou řadu dalších moderních standardů. Samozřejmostí je plná podpora protokolu Matter běžícího na úsporné síti Thread, což zaručuje bleskovou odezvu a perfektní stabilitu v rámci celého jablečného ekosystému. Zámek je rovněž kompatibilní s novým standardem Aliro a jeho napájení zajišťuje baterie s úctyhodnou výdrží až šest měsíců. Špičkové technologie a vysoká úroveň zabezpečení se nicméně promítly do koncové ceny. Schlage Sense Pro se začne prodávat za bezmála čtyři sta dolarů, což z něj činí prémiovější alternativu k levnějšímu řešení od Aqary. Pro technologické nadšence, kteří hledají absolutní pohodlí bez kompromisů, jde však o ideální kousek do moderní domácnosti.