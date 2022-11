Co je to Matter: Vše, co jste o něm chtěli vědět

Co je to Matter vyhledávají nejen příznivci chytré domácnosti v poslední době čím dál tím více. A rozhodně se není čemu divit, jelikož byl před nedávnem oficiálně spuštěn. Matter je zbrusu nový standard připojení, který lze považovat za opravdu revoluční, jelikož výrazně zjednoduší a zpříjemní způsob, jakým využíváme chytrou domácnost. Jablíčkáři se o standardu Matter dozvěděli především díky samotnému Applu, a to ve spojení s novými operačními systémy, které jej již podporují. Díky Matter budeme jednoduše řečeno schopni vybírat produkty do chytré domácnosti pouze na základě potřebných funkcí, vlastností a sprcifikací, bez nutnosti vyhledávání produktů, které jsou kompatibilní s konkrétním ekosystémem. Pojďme se společně v tomto článku na Matter podívat více zblízka.

Co je to Matter?

Jak už bylo zmíněno výše, tak Matter je standard pro chytrou domácnost, který mohou někteří z vás znát pod původním označením Project Connected Home over IP (CHIP). Za tímto standardem stojí hned několik největších technologických gigantů světa, kromě Applu ještě Google, Amazon a další velká jména z Connectivity Standards Alliance. Hlavním cílem je zlepšení spolupráce mezi jednotlivými zařízeními pro chytrou domácnost. Mezi další společnosti „na palubě“ patří třeba Nanoleaf, Aquara, Facebook, IKEA, Panasonic, Signify, Sonos, Tesla, Whirlpool a mnoho dalších.

Jak Matter funguje?

Matter je postaven na IP protokolu a využívá již existující síťové technologie za účelem sjednocení všech platforem chytré domácnosti. Konkrétně tedy veškerá zařízení s podporou Matter budou využívat známé technologie jako Wi-Fi, Bluetooth LE a Thread k propojení v síti a mezi sebou. Postupem času, jak se budou technologie vyvíjet, bude samozřejmě Matter podporovat nové standardy.

Výrobci, kteří se rozhodnou Matter podporovat, budou schopni u svých doplňků zajistit jejich funkčnost napříč všemi ekosystémy v podobě Apple HomeKit, Amazon Alexa a Google Assistant, a to bez nutnosti podpory všech těchto protokolů. Zkrátka a jednoduše, díky Matter si budete schopni pořídit jakékoliv zařízení do chytré domácnosti s jistotou toho, že bude fungovat ve všech ekosystémech stejně dobře. Například pro jablíčkáře to znamená, že už konečně nebudou omezeni pouze výběrem chytrého příslušenství s podporou HomeKitu, ale budou moci sáhnout i po takovém příslušenství, které předtím nemohli využívat. A funguje to i všemožně opačně, tedy že příslušenství určené pro HomeKit bude fungovat i v dalších ekosystémech apod.

Kdy přijdou první produkty podporující Matter?

Určitě se ptáte, kdy se vlastně dočkáme prvního chytrého příslušenství s podporou Matter. Vzhledem k tomu, že oficiální spuštění Matter proběhlo 4. října, tak bychom se měli dočkat již brzy. Je však důležité zmínit, že pro využití Matter nebude nutné kompletně obměnit celou vaši chytrou domácnost. Předpokládá se totiž, že mnoho výrobců aktualizuje firmware svých zařízení a dodá jim podporu Matter zpětně, tedy samozřejmě pokud budou podporovat potřebné technologie. V překladu to znamená, že prakticky veškeré pár let staré příslušenství chytré domácnosti splňuje podmínky pro Matter. Rozhodnutí je ale samozřejmě vždy na samotném výrobci. Například Philips se již nechal slyšet, že některým zařízením skutečně dodá podporu Matter skrze aktualizaci firmwaru, každopádně je jasné, že tady bude i přesný opak v podobě výrobců, kteří budou chtít nalákat zákazníky na zakoupení nového příslušenství s podporou Matter.

Jak funguje Matter s technologií Thread?

Hojně se v poslední době mluví také o Thread, což je síťový mesh protokol, který je již nyní součástí některých zařízení – najdeme jej třeba v HomePodu mini či nejnovější Apple TV 4K. Umožňuje efektivnější komunikaci mezi zařízeními s rychlejší odezvou a stabilnějším připojením. Thread je ve skutečnosti jedna ze síťových technologií, na kterých je Matter postaven – mezi ně se řadí také Wi-Fi a Bluetooth LE, jak už jsme si řekli, společně s Ethernetem. Aby příslušenství do chytré domácnosti mohlo podporovat Matter, tak aktuálně Thread umět nemusí, každopádně je jasné, že se bude postupně rozšiřovat.

Proč je Matter revoluční?

Pokud jste se doposud chytré domácnosti nijak nevěnovali, tak vám možná není úplně jasné, proč je Matter vlastně tak revoluční, byť z výše uvedených odstavců už můžete mít alespoň tušení. V případě, že jste doposud chtěli stavět chytrou domácnost, museli jste si napevno vybrat, který ekosystém budete využívat – v případě jablíčkářů tedy HomeKit. Následně už jste potom museli vybírat pouze takové příslušenství, které HomeKit podporovalo, aby bylo využití jednoduché a příjemné, a abyste nemuseli na každé jedno zařízení instalovat zvláštní aplikaci. Díky Matter tak dochází k jakémusi sjednocení příslušenství chytré domácnosti, které bude bez problémů fungovat napříč všemi ekosystémy. Zákazníci tak budou mít při výběru o mnoho volnější ruku a nebudou se tak konečně muset řídit podporovaným ekosystémem, ale tím nejdůležitějším, což jsou vlastnosti a specifikace konkrétního příslušenství.

