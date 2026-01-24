Recenze FIXED Tag Lock: Chytrý zámek, díky kterému při cestování už nic neztratíte

Cestování má jednu zvláštní vlastnost. Dokud všechno klape, je to radost. Ve chvíli, kdy ale zjistíte, že se vaše zavazadlo tak nějak ztratilo, případně že si ho někdo „prohlédl“ víc, než by bylo zdrávo, jde veškeré nadšení rychle stranou. I proto se v posledních letech čím dál víc cestovatelů snaží kombinovat klasické fyzické zabezpečení s moderními technologiemi. A přesně tenhle směr zaujala i česká značka FIXED, která má ve své nabídce chytrý zámek FIXED Tag Lock.
Ten vypadá na první pohled jako obyčejný TSA zámek, jakých projdou letišti tisíce denně. Jenže ve chvíli, kdy se na něj podíváte blíž, dojde vám, že tohle není jen kus kovu s číselníkem. FIXED Tag Lock totiž v sobě kombinuje klasické zabezpečení zavazadla s funkcemi, které znáte z AirTagu. Jinými slovy, nejde jen o zámek, ale o malého hlídače, který ví, kde se váš kufr nachází, a dá vám o tom vědět. A jelikož jsem si tento zámek mohl v posledních týdnech vyzkoušet, je na čase vás s jeho přednostmi seznámit.
Technické specifikace, zpracování a design
FIXED Tag Lock si na nenápadnost hraje velmi dobře. Zvenčí působí jako běžný zámek, uvnitř se ale skrývá Bluetooth lokátor s podporou Apple Find My. Mechanická část sází na osvědčenou kombinaci kovového lanka a číselného kódového zámku, zatímco elektronická část se stará o sledování polohy. Jakmile zámek spárujete s iPhonem, okamžitě se objeví v aplikaci Najít, kde s ním můžete pracovat úplně stejně jako s AirTagem.
Zpracování je na velmi dobré úrovni. Tělo zámku působí bytelně, nikde nic nevrže, nic se nezasekává a číselník má příjemný odpor. Díky krytí IPX4 zvládne navíc zámek i déšť nebo vlhčí prostředí, což je přesně to, co u cestovního příslušenství chcete. Lanko se vysouvá a zacvakává jednoduše, ale po uzamčení drží opravdu pevně. Vedle kufru jej tak bez obav můžete využít i na batoh, tašku s technikou nebo jakékoliv jiné zavazadlo, které dostává při převozu zabrat.
Napájení řeší USB-C konektor schovaný pod silikonovou krytkou. Na jedno nabití zámek vydrží zhruba tři měsíce, přičemž o stavu baterie informuje nenápadná LED dioda. Krátce před vybitím vás navíc upozorní, takže nehrozí, že byste na něj zapomněli. Hmotnost 38 gramů je pak už jen příjemný bonus. Osobně oceňuju hlavně fakt, že baterii nelze jednoduše vyjmout. Pokud by se někdo ke kufru dostal, nemůže lokalizaci vyřadit tak snadno jako u klasického AirTagu.
Fotogalerie
Testování
Na FIXED Tag Lock jsem byl zvědavý od první chvíle, co mi dorazil do pracovny. Není to jen lokátor, ani jen zámek, ale kombinace obojího, což dává právě při cestování perfektní smysl. A realita ukázala, že tenhle koncept funguje překvapivě dobře.
Zámek jsem používal jak na každodenním batohu ve městě, tak při víkendovém autobusovém výjezdu na hory, kde jsem zámek připnul na vak s relativně drahýma lyžema, které tak úplně nechci někde ztratit, potažmo nechci aby „byly ztraceny“ někým. Párování s iPhonem proběhlo během chvilky a přesně tak, jak jsem u Find My certifikovaných produktů zvyklý. Aplikace Najít zámek okamžitě rozpoznala a nabídla sledování polohy, upozornění na opuštění, ztrátu signálu i možnost prozvonění.
Zvuková signalizace je překvapivě hlasitá, zhruba 60 dB, takže v hotelovém pokoji nebo doma zámek bez problémů najdete. Chybí tu sice přesné místní hledání na centimetry, ale to je výsada AirTagů a osobně bych to nebral jako zásadní minus.
Shodou šťastných okolností jsem pak stihl zámek poslat i s jedním z mých příbuzných na pracovní cestu do Bruselu a zpět, abych u něj alespoň zprostředkovaně otestoval, zda na letišti projde bez problému. A nepřekvapivě bez problému prošel. Při letu byl zámek na odbaveném kufru a během přestupu majitel zavazadla několikrát kontroloval jeho polohu. Vždy se zobrazovala přesně tam, kde měla. Jakmile kufr projel skenerem, aplikace ukázala novou lokaci a na výdejním pásu už díky pípání přesně věděl, že je blízko. To je přesně ten typ klidu, který při cestování oceníte. Je nicméně fér dodat, že lokalizace je závislá na síti Apple zařízení v okolí. Na letištích a ve městech problém není, v odlehlých místech se ale poloha aktualizuje až ve chvíli, kdy kolem projde někdo s iPhonem. To ale platí pro celý ekosystém Find My a nejde o slabinu samotného zámku.
Po mechanické stránce nemám výhrady. Zámek drží, nepovoluje a ani po dešti, který ho zastihl během výletu, nezlobil. Bluetooth fungovalo bez výpadků a aplikace se chovala stabilně po celou dobu testování. Jediné, co bych si dokázal představit navíc, je detailnější zobrazení stavu baterie přímo v aplikaci. Ale vzhledem k výdrži kolem tří měsíců to není nic zásadního.
Resumé
FIXED Tag Lock je přesně ten typ produktu, který dává smysl až ve chvíli, kdy ho začnete používat. Spojuje klasický zámek s chytrou lokalizací a dělá to způsobem, který je jednoduchý, funkční a spolehlivý. Mechanicky působí jistě, technologicky funguje přesně tak, jak má, a díky Apple Find My se neztratí ani na druhém konci světa.
Zatímco běžný zámek vám jen zamkne kufr, FIXED Tag Lock vám k tomu přidá i klid na duši. A v momentě, kdy stojíte u pásu a čekáte, jestli se vaše zavazadlo objeví, je to někdy ta nejcennější věc, kterou s sebou na cesty můžete mít.