Po letech zákazů a ignorace velký návrat. Na Apple Watch v tichosti dorazila vymodlená aplikace

Komunikační aplikace Telegram má nyní opět svou vlastní nativní aplikaci pro Apple Watch. Uživatelům nově umožňuje prohlížet si zprávy z Telegramu a přímo na ně odpovídat rovnou ze svého zápěstí. Z aplikace na Apple Watch lze navíc sdílet funkce, jako jsou samolepky, hlasové zprávy a informace o poloze.
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Návrat oficiálního řešení
Telegram přitom svou aplikaci pro Apple Watch nabízel už v roce 2015, ale před několika lety byla appka zrušena a odstraněna z App Store. Ačkoliv pro jablečné hodinky existovaly alternativní aplikace pro Telegram od vývojářů třetích stran, nyní mohou uživatelé této platformy znovu využívat oficiální řešení přímo od původních tvůrců. Jelikož Telegram nepoužívám, novinka mě nechává docela chladným.
Daleko více vás v těchto dnech (pokud máte Apple Watch) možná budou zajímat záležitosti spojené s představením watchOS 27. Pokud hodinky používáte pravidelně, jistě oceníte vyšší výdrž baterie a celkovou plynulost systému.
Zajímavá je rovněž možnost nastavit si několik nejpoužívanějších aplikací na „mřížku“. Po stránce zdraví a fitness přináší watchOS 27 ještě přesnější měření ušlých kroků. Známá platforma GymKit pro propojování se sportovním náčiním navíc nově funguje nejen na hodinkách, ale i přímo na iPhonu. Zásadního vylepšení se dočkala také oblíbená Chytrá sada, která nabízí nové inteligentní návrhy a přímo na ciferníku dokáže zobrazovat jízdenky, tranzitní karty či průkazy totožnosti.