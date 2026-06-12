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Po letech zákazů a ignorace velký návrat. Na Apple Watch v tichosti dorazila vymodlená aplikace

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Komunikační aplikace Telegram má nyní opět svou vlastní nativní aplikaci pro Apple Watch. Uživatelům nově umožňuje prohlížet si zprávy z Telegramu a přímo na ně odpovídat rovnou ze svého zápěstí. Z aplikace na Apple Watch lze navíc sdílet funkce, jako jsou samolepky, hlasové zprávy a informace o poloze.

Apple Watch Ultra 3 LsA11 Apple Watch Ultra 3 LsA11
Apple Watch Ultra 3 LsA10 Apple Watch Ultra 3 LsA10
Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA1 Apple Watch Ultra 3 LsA1
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA9 Apple Watch Ultra 3 LsA9
Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA 17 Apple Watch Ultra 3 LsA 17
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA 21 Apple Watch Ultra 3 LsA 21
Apple Watch Ultra 3 LsA 16 Apple Watch Ultra 3 LsA 16
Apple Watch Ultra 3 LsA 15 Apple Watch Ultra 3 LsA 15
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Návrat oficiálního řešení

Telegram přitom svou aplikaci pro Apple Watch nabízel už v roce 2015, ale před několika lety byla appka zrušena a odstraněna z App Store. Ačkoliv pro jablečné hodinky existovaly alternativní aplikace pro Telegram od vývojářů třetích stran, nyní mohou uživatelé této platformy znovu využívat oficiální řešení přímo od původních tvůrců. Jelikož Telegram nepoužívám, novinka mě nechává docela chladným.

Daleko více vás v těchto dnech (pokud máte Apple Watch) možná budou zajímat záležitosti spojené s představením watchOS 27. Pokud hodinky používáte pravidelně, jistě oceníte vyšší výdrž baterie a celkovou plynulost systému.

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Zajímavá je rovněž možnost nastavit si několik nejpoužívanějších aplikací na „mřížku“. Po stránce zdraví a fitness přináší watchOS 27 ještě přesnější měření ušlých kroků. Známá platforma GymKit pro propojování se sportovním náčiním navíc nově funguje nejen na hodinkách, ale i přímo na iPhonu. Zásadního vylepšení se dočkala také oblíbená Chytrá sada, která nabízí nové inteligentní návrhy a přímo na ciferníku dokáže zobrazovat jízdenky, tranzitní karty či průkazy totožnosti.

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