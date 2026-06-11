Zkazil, co mohl, teď kapituloval. Apple v iOS 27 zachraňuje nový vzhled iPhone před totálním fiaskem

Když Apple loni představil nový designový jazyk Liquid Glass, reakce byly rozporuplné. Zatímco jedni chválili moderní vzhled inspirovaný visionOS a průhledné prvky napříč systémem, druzí upozorňovali na horší čitelnost některých částí rozhraní. Zdá se však, že Apple si kritiku vzal k srdci a v iOS 27 přichází s úpravou, kterou si řada uživatelů přála už od prvního dne. Liquid Glass totiž nikam nemizí. Apple jej nadále považuje za klíčovou součást vzhledu svých operačních systémů a vše nasvědčuje tomu, že právě tento design bude firmu provázet i v dalších letech. Místo radikálního přepracování se ale zaměřil na větší flexibilitu a lepší použitelnost.
Průhlednost si nově nastavíte sami
Největší novinkou je možnost upravit si intenzitu efektu Liquid Glass podle vlastních preferencí. Apple do iOS 27 přidává systémové nastavení, které umožní regulovat průhlednost jednotlivých prvků rozhraní. Uživatelé si tak budou moci vybrat, zda chtějí maximálně výrazný skleněný efekt, nebo naopak více neprůhledné prostředí s lepší čitelností textu a ovládacích prvků. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Právě čitelnost byla jedním z nejčastějších terčů kritiky od uvedení Liquid Glass. V některých situacích totiž průhledné prvky splývaly s pozadím natolik, že orientace v systému nebyla úplně pohodlná. Apple proto v posledních měsících design průběžně upravoval a nyní přichází s řešením, které dává kontrolu přímo do rukou uživatelů.
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Liquid Glass zůstává, jen dospívá
Pokud jste patřili mezi uživatele, kteří doufali v úplný návrat ke starému vzhledu iOS, budete zřejmě zklamáni. Apple totiž podle všeho považuje Liquid Glass za dlouhodobý směr a žádné velké designové zemětřesení se nekoná. Místo toho firma pokračuje v postupném ladění detailů, podobně jako tomu bylo kdysi po přechodu na plochý design v iOS 7.
Zajímavé je, že tato změna přichází v době, kdy se většina pozornosti soustředí na Siri AI a další funkce Apple Intelligence. Právě úprava Liquid Glass však může být jednou z novinek, kterou ocení prakticky každý uživatel iPhonu. Na rozdíl od Siri AI totiž nebude omezena jen na vybrané regiony a zařízení. Zatímco nová Siri AI se při startu nedostane do Evropské unie kvůli regulatorním překážkám, vylepšený Liquid Glass si budou moci užít i evropští uživatelé hned od vydání iOS 27.