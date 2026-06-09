Fotky v iOS 27 přinášejí pokročilé prezentace a lepší správu alb

Apple oznámil na včerejší WWDC nové funkce pro prezentace v aplikaci Fotky. Uživatelé nově získávají možnost přehrát jakoukoliv sadu fotografií a videí ve formě přizpůsobitelné prezentace.
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Flexibilní nastavení a ukládání prezentací
V rámci nových možností si mohou uživatelé sami nastavit délku trvání jednotlivých snímků, styl přechodu mezi nimi a také doprovodnou hudbu. Nový operační systém iOS 27 navíc umožňuje jakoukoliv vytvořenou prezentaci přímo uložit jako klasické video do knihovny v aplikaci Fotky, což usnadní její pozdější přehrávání.
Mezi další novinky patří schopnost ukládat jednotlivé snímky z videí jako samostatné fotografie. Apple dále přináší flexibilnější nástroje pro organizaci alb, emodži reakce ve Sdílených albech, přehled o nedávné aktivitě ve sdílených albech a přístup k fotografiím i videím v plném rozlišení v rámci těchto alb.
Nové kolekce a chytřejší vyhledávání
Aplikace Fotky zavádí také zcela nové automatické kolekce. Mezi ně se řadí sekce zachycující snímky pořízené přímo uživatelem (Captured by Me) a složka pro identifikační doklady (Identity Documents). Spolu s tím Apple vylepšil výsledky vyhledávání pro konkrétní lidi a domácí mazlíčky. Dle mého se Fotky dočkaly skutečného zlepšení, které je na první pohled vidět. Jak to vnímáte vy?