Zavřít reklamu

Fotky v iOS 27 přinášejí pokročilé prezentace a lepší správu alb

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Apple oznámil na včerejší WWDC nové funkce pro prezentace v aplikaci Fotky. Uživatelé nově získávají možnost přehrát jakoukoliv sadu fotografií a videí ve formě přizpůsobitelné prezentace.

mpv-shot0002
mpv-shot0077
mpv-shot0075
mpv-shot0080
mpv-shot0074
mpv-shot0079
Vstoupit do galerie

Flexibilní nastavení a ukládání prezentací

V rámci nových možností si mohou uživatelé sami nastavit délku trvání jednotlivých snímků, styl přechodu mezi nimi a také doprovodnou hudbu. Nový operační systém iOS 27 navíc umožňuje jakoukoliv vytvořenou prezentaci přímo uložit jako klasické video do knihovny v aplikaci Fotky, což usnadní její pozdější přehrávání.

Mezi další novinky patří schopnost ukládat jednotlivé snímky z videí jako samostatné fotografie. Apple dále přináší flexibilnější nástroje pro organizaci alb, emodži reakce ve Sdílených albech, přehled o nedávné aktivitě ve sdílených albech a přístup k fotografiím i videím v plném rozlišení v rámci těchto alb.

Mohlo by vás zajímat

Nové kolekce a chytřejší vyhledávání

Aplikace Fotky zavádí také zcela nové automatické kolekce. Mezi ně se řadí sekce zachycující snímky pořízené přímo uživatelem (Captured by Me) a složka pro identifikační doklady (Identity Documents). Spolu s tím Apple vylepšil výsledky vyhledávání pro konkrétní lidi a domácí mazlíčky. Dle mého se Fotky dočkaly skutečného zlepšení, které je na první pohled vidět. Jak to vnímáte vy?

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.