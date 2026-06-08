Chrome na Macu láme rekordy. Na novém MacBooku Pro je rychlejší než kdy dřív

Google se pochlubil novými výsledky výkonnostních testů svého prohlížeče Chrome a zdá se, že uživatelé Maců mají důvod k radosti. Podle nejnovějších benchmarků totiž Chrome na novém MacBooku Pro s čipem M5 dosáhl historicky nejlepších výsledků a překonal všechny dosavadní rekordy.
Google konkrétně vyzdvihl test Speedometer 3.1, který patří mezi nejuznávanější benchmarky pro měření rychlosti a odezvy webových aplikací. Test simuluje běžné činnosti, se kterými se uživatelé setkávají při každodenním používání internetu, od zpracování JavaScriptu přes práci s HTML až po vykreslování grafiky. Na MacBooku Pro s čipem M5 a systémem macOS 26.0.1 dosáhl Chrome skóre 61 bodů, což představuje zhruba pětiprocentní zlepšení oproti výsledkům z loňského roku.
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Ještě zajímavější jsou výsledky benchmarku JetStream 3, který se zaměřuje na výkon JavaScriptu a WebAssembly. Právě tyto technologie dnes pohánějí stále složitější webové aplikace, které se svými možnostmi čím dál více přibližují klasickým desktopovým programům. Chrome zde dosáhl skóre 469 bodů, což podle Googlu znamená přibližně desetiprocentní nárůst výkonu oproti měřením z počátku letošního roku.
Za zlepšením stojí řada optimalizací přímo v jádru Chromu, které se týkají JavaScriptového enginu, WebAssembly i samotného vykreslování webových stránek. Google zároveň tvrdí, že nejde jen o čísla v benchmarku, ale o změny, které by měli uživatelé pocítit i při běžném používání prohlížeče. Rychlejší načítání webů, svižnější práce s webovými aplikacemi nebo lepší odezva složitějších stránek jsou přesně oblasti, kde by se měl vyšší výkon projevit.
Zajímavé je i to, že na vývoji obou benchmarků spolupracují vedle Googlu také Apple, Mozilla a další technologické firmy. Výsledky tak nejsou postavené na testech vytvořených pouze pro potřeby jedné společnosti, ale vycházejí z široce uznávaných metodik používaných napříč celým webovým průmyslem.