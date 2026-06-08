Apple pro novou Siri využije čipy od Nvidie a cloud Googlu

Nové detaily odhalují, jak bude v praxi fungovat připravovaná vylepšená Siri, kterou má pohánět umělá inteligence Gemini. Podle nejnovější zprávy serveru The Information se Apple při zpracování náročnějších uživatelských dotazů spolehne nejen na cloudové služby Googlu, ale také na hardware od společnosti Nvidia.
Čipy Blackwell a hardwarové šifrování
Čerstvé informace upřesňují, že Apple sáhne po flotile datových čipů Nvidia Blackwell B200 zprostředkovaných přes Google Cloud. Tato architektura, která nahrazuje starší generaci Hopper, představuje současnou absolutní špičku a je přímo navržena pro běh masivních AI modelů o velikosti bilionů parametrů.
Aby Apple dodržel své pověstné sliby o ochraně soukromí, využije speciální bezpečnostní funkci od Nvidie zvanou „confidential compute“. Jedná se o hardwarové řešení, které dokáže citlivá data šifrovat přímo v reálném čase během jejich zpracovávání na čipu, a to i ve sdíleném cloudu bez znatelného propadu výkonu.
Fotogalerie
Odklon od letitých tradic
Nasazení „cizích technologií“ představuje pro Apple obrovský a nečekaný odklon od jeho tradičního pojetí. Společnost si totiž historicky zakládá na tom, že má veškeré klíčové komponenty a hardware pro své služby plně pod vlastní kontrolou.
Zpráva z The Information navíc trefně podotýká, že kvůli této dohodě zatím není vůbec jasné, jak do celé skládačky kolem nové Siri zapadne Applem dříve představený vlastní serverový systém Private Cloud Compute. Z mého pohledu je toto partnerství jasným důkazem toho, že Apple zkrátka nestíhá vybudovat vlastní AI infrastrukturu dostatečně rychle a musí si proto vypomáhat u svých rivalů.