Nvidia vyhlásila válku Applu. Nový RTX Spark může změnit svět notebooků

Když Apple v roce 2020 představil procesor M1, změnil celý počítačový průmysl. Intel a AMD se najednou ocitly pod tlakem a výrobci notebooků začali hledat cestu, jak nabídnout podobnou kombinaci výkonu a výdrže baterie. Teď ale přichází další velký hráč. Nvidia na veletrhu Computex 2026 představila novou platformu RTX Spark, která by mohla způsobit největší revoluci v oblasti notebooků od nástupu Apple Silicon. Poprvé v historii totiž Nvidia nevyrábí pouze grafický čip, ale kompletní procesor pro počítače s Windows. Nový RTX Spark využívá architekturu ARM podobně jako čipy Apple M1, M2, M3 nebo M4. Nvidia slibuje kombinaci vysokého výkonu, dlouhé výdrže baterie a především obrovského výkonu pro umělou inteligenci.
Nejvýkonnější varianta nabídne až 20 procesorových jader, 6144 grafických CUDA jader architektury Blackwell a až 128 GB sdílené paměti. To jsou parametry, které se dosud objevovaly spíše u pracovních stanic než u tenkých notebooků. Podle Nvidie zvládne platforma výkon až 1 petaflop pro AI výpočty přímo v zařízení bez potřeby cloudových serverů.
Apple má důvod se zněpokojovat
Zatímco dnešní Copilot+ počítače se Snapdragon procesory často zaostávají v grafickém výkonu, Nvidia přináší něco, co konkurence nemá – plnou podporu CUDA. Právě CUDA je dnes standardem pro vývoj umělé inteligence, strojového učení, renderování videa i profesionální grafiky. Vývojáři tak budou moci používat stejné nástroje jako na výkonných AI serverech nebo desktopových RTX kartách. Pro Apple je to potenciálně nepříjemná zpráva. Jednou z největších výhod Maců s Apple Silicon byla kombinace efektivity ARM architektury a vysokého výkonu. Nvidia nyní přichází s velmi podobnou filozofií, ale navíc přidává svůj ekosystém AI technologií.
Microsoft už má první notebook
Microsoft současně představil nový Surface Laptop Ultra, který bude jedním z prvních zařízení využívajících RTX Spark. Přidají se také Dell, HP, Lenovo, Asus nebo MSI. První notebooky by se měly dostat na trh během letošního podzimu. Začíná nová éra počítačů? Šéf Nvidie Jensen Huang označil RTX Spark za jednu z největších změn osobních počítačů za posledních 40 let. Taková slova zní možná přehnaně, ale faktem je, že Nvidia právě vstoupila do segmentu, kterému dlouhodobě dominují Intel, AMD, Apple a Qualcomm. Otázkou zůstává jediné: dokáže Windows nabídnout stejně hladký zážitek na ARM architektuře jako macOS? Pokud ano, Apple poprvé po dlouhé době získává skutečně nebezpečného soupeře.