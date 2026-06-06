iOS 27 odhaluje další novinky. Apple chystá změny ve Fotkách, Najít i notifikacích

Do představení iOS 27 zbývá už jen pár desítek hodin a zatímco největší pozornost na sebe strhává nová Siri a rozšíření Apple Intelligence, podle nejnovějších informací si Apple připravil i řadu menších vylepšení pro aplikace, které používáme prakticky každý den. Na první pohled sice nejde o revoluční novinky, právě podobné detaily však často dokážou zpříjemnit používání iPhonu více než velké marketingové taháky.
Jednou z aplikací, která se má dočkat úprav, je Najít. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu pro ni Apple připravuje jemný redesign, který se zaměří především na navigační lištu. Konkrétně by měly dorazit nové ikony a drobné vizuální úpravy, díky nimž bude aplikace působit modernějším dojmem.
Další novinky se mají týkat aplikace Fotky. Apple údajně pokračuje ve vylepšování funkce Vyčistit, která dokáže ze snímků odstraňovat nežádoucí objekty pomocí umělé inteligence. Právě tato funkce má během vývoje iOS 27 projít výraznými úpravami a nabídnout přesnější výsledky než doposud.
Ještě zajímavěji ale zní další připravovaná novinka. Apple podle všeho testuje možnost upravovat fotografie pomocí přirozeného jazyka. Namísto složitého klikání na jednotlivé nástroje by tak stačilo napsat nebo nadiktovat požadavek typu „ořízni fotku“, „zesvětli obličej“, „změň barvu oblohy“ nebo „odstraň osobu v pozadí“ a systém by úpravu provedl automaticky. Zatím však není jisté, zda se tato funkce objeví už v první verzi iOS 27.
Změna ovládání iPhone je za rohem
Změny se mají dotknout i samotného ovládání systému. Apple údajně připravuje novou animaci příchozích notifikací, které se budou nově vysouvat z levé strany obrazovky. Důvodem je přepracování gest v systému. Stažení prstem z levé části displeje má nově otevírat Centrum oznámení, zatímco gesto tažení z prostřední části obrazovky má sloužit k vyvolání vyhledávání nebo AI asistenta.
Právě tato změna naznačuje, jak moc chce Apple letos propojit iOS 27 s umělou inteligencí. Zatímco dříve bylo vyhledávání jednou z hlavních funkcí gesta potažení dolů, nově by stejný prostor mohla dostat právě AI.
Osobně mě na podobných únicích baví hlavně to, že ukazují, jak Apple přemýšlí o systému jako o celku. Velké novinky typu nové Siri sice přitahují nejvíce pozornosti, ale ve výsledku často trávíme mnohem více času právě v aplikacích jako Fotky, Najít nebo v práci s notifikacemi. A pokud se Applu podaří zlepšit i tyto zdánlivé drobnosti, může být iOS 27 ve výsledku příjemnější aktualizací, než se na první pohled zdá.