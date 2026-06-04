Microsoft šokuje! Blíží se konec operačních systémů, budoucnost prý patří AI agentům

Na konferenci Microsoft Build došlo k představení ambiciózní platformy s názvem Project Solara. Jedná se o společný projekt Microsoftu a Qualcommu, který propojuje procesory, software a cloudové služby. Cílem této iniciativy je pohánět novou generaci pokročilé umělé inteligence, která bude osobnější, všudypřítomná a schopná neustále asistovat uživateli.
Konec operačních systémů, jak je známe?
Při samotném odhalení platformy se k budoucnosti výpočetní techniky velmi zajímavě vyjádřil šéf Microsoftu Satya Nadella. Ten ve videu s generálním ředitelem Qualcommu Cristianem Amonem popsal zásadní přerod celého digitálního světa.
Nadella doslova prohlásil, že zažíváme skutečný posun vnímání platforem a přecházíme od budování operačních systémů a zařízení pro aplikace k éře zaměřené na samostatné AI agenty. Jde o mimořádně odvážné tvrzení, které předpovídá zcela odlišnou budoucnost, než na jakou jsme byli v uplynulých dekádách zvyklí.
Míč je nyní na straně Applu
Tento radikální obrat Microsoftu směrem k autonomním AI agentům staví do zajímavé pozice jeho největšího konkurenta v podobě Applu, který už příští týden pořádá svou tradiční vývojářskou konferenci WWDC.
Ačkoliv je tato jablečná akce historicky oslavou klasického softwaru, nových verzí operačních systémů a nástrojů pro tvorbu tradičních aplikací, letos by měl Apple překvapit. Očekává se totiž odhalení systému iOS 27 s radikálně vylepšenou Siri, která má disponovat právě pokročilými „agentními schopnostmi“. Já prozatím žádná velká očekávání a pouze doufám, že si většinu představených novinek užijeme i u nás.