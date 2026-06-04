Majitelé chytrých prstenů v ohrožení? Ultrahuman přiznal únik dat!

Společnost Ultrahuman, která stojí za stále populárnějšími chytrými prsteny Ring Air, začala v uplynulých hodinách rozesílat svým zákazníkům nepříjemné oznámení. V něm přiznává, že se letos na jaře stala terčem bezpečnostního incidentu, při kterém získala neoprávněná třetí strana přístup k části interních systémů firmy.
Informaci zákazníkům oznámil přímo zakladatel a generální ředitel společnosti Mohit Kumar, podle kterého došlo k incidentu 27. března 2026. Útočník měl získat přístup do interního analytického systému, který však podle firmy umožňoval pouze čtení dat a nikoliv jejich úpravu či mazání.
Na první pohled se situace nemusí zdát příliš dramatická, jelikož Ultrahuman zároveň zdůrazňuje, že nebyla kompromitována hesla, platební údaje, čísla platebních karet ani žádná data související s platbami. Stejně tak nemělo dojít k úniku zdravotních a wellness informací, které chytré prsteny sbírají.
Přesto ale k určitému úniku dat došlo. Firma konkrétně uvádí, že součástí zasažené databáze byla jména uživatelů a jejich e-mailové adresy. Právě tyto údaje mohly být neoprávněně zpřístupněny třetí straně.
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Ultrahuman ve svém vyjádření tvrdí, že incident odhalil velmi rychle, napadený systém okamžitě odstavil a zrušil veškeré přístupy. Následně měl zavést celou řadu dodatečných bezpečnostních opatření, mezi která patří přísnější kontrola přístupových práv, posílení zabezpečení zařízení zaměstnanců, častější bezpečnostní audity či nasazení systémů pro detekci neobvyklých exportů dat.
Dobrou zprávou je, že podle dosavadního šetření firma nezaznamenala žádné známky zneužití uniklých údajů. Stejně tak nebyly objeveny důkazy o tom, že by se získaná data objevila na internetu nebo byla dále šířena.
Přesto společnost vyzývá uživatele ke zvýšené opatrnosti. Vzhledem k tomu, že útočníci mohli získat e-mailové adresy zákazníků, existuje riziko cílených phishingových kampaní. Uživatelé by si proto měli dávat pozor na podezřelé e-maily, SMS zprávy nebo telefonáty vydávající se za podporu Ultrahumanu. Firma zároveň připomíná, že nikdy nebude po zákaznících prostřednictvím e-mailu či SMS požadovat potvrzení hesla, platebních údajů nebo jiných citlivých informací.
Pokud patříte mezi majitele chytrého prstenu Ultrahuman Ring, není podle současných informací důvod k panice. Samotné zařízení funguje nadále standardně a nebyla ohrožena ani zdravotní data, která prsten zaznamenává. Přesto jde o další připomínku toho, že ani technologické společnosti zaměřené na zdraví a osobní data nejsou vůči podobným incidentům stoprocentně imunní. A právě proto se vyplatí být v následujících týdnech obezřetnější než obvykle. Zvlášť pokud vám do schránky dorazí e-mail, který se bude tvářit jako komunikace od Ultrahumanu a bude po vás chtít jakékoliv citlivé údaje.