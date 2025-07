Jak mi chytrý prsten Ultrahuman Ring Air pomáhá zlepšit můj každodenní život

Chytré prsteny jsou mnoha lidmi označovány za slepou technologickou větev, zbytečnost nebo vyloženě záležitost pro geeky bez reálné využitelnosti. Čím dál však chytrý prsten osobně používám, tím víc mi toto zařízení připadá zajímavé a troufnu si říci, že i nepostradatelné. Důvod je přitom jednoduchý – pokud mu budete naslouchat, dokážete si díky němu zlepšit každodenní život. A o tom přeci technologie jako takové jsou.

I mě chytré prsteny poměrně dlouho míjely obloukem, což může být zrovna v mém případě coby technologického nadšence a zároveň člověka, kterého živí psaní o technologiích docela zvláštní. Důvod však byl jednoduchý – jednoduše jsem v chytrých prstenech neviděl žádnou přidanou hodnotu oproti smartwatch typu Apple Watch. Jak však šel čas a chytré prsteny se neustále zlepšovaly, začaly mě čím dál tím víc zajímat a já jim tak začal postupně přicházet na chuť. A poté, co jsem si vyzkoušel pár levných modelů v čele s Aligator Ring, které mě přesvědčily o jejich užitečnosti, jsem přesedlal na podstatně těžší kalibr ve formě Ultrahuman Ring Air, jenž mám nyní na ruce už kolem 8 měsíců a nepočítám s tím, že bych jej v brzké době sejmul. Je totiž čím dál tím užitečnější.

Ultrahuman totiž neustále vylepšuje jeho doprovodnou stejnojmennou aplikaci, ze které se tak člověk dozvídá o svém těle čím dál tím víc více či méně zajímavých informací. A pokud je ochoten těmto informacím „naslouchat“, pak je skutečně schopen změnit svůj život k lepšímu. Data, která prsten naměří, si totiž velmi snadno lze spojit s tím, co člověk dělá či dělal a na základě toho upravit své návyky. Například lépe pochopíte, jak „funguje“ kofein a proč se vám mohlo v posledních dnech hůře usínat, přestože jste kávu měli několik hodin před spánkem a tedy si myslíte, že už na vás nepůsobí. Nebo jste se špatně vyspali, když jste byli opravdu unavení.

Neříkám, že by si člověk na odpovědi na tyto otázky nepřišel sám selským rozumem, ale data naměřená přes prsten jsou vám luxusně naservírovaná v aplikaci a díky tomu, že si je můžete prohlédnout třeba i v dlouhodobějším horizontu, lépe pochopíte, jak daná věc na vaše tělo funguje. Jinými slovy, pokud máte například před spaním více potenciálně rušivých elementů a netušíte, který by vám zrovna mohl dělat zle, díky aplikaci dokážete lépe najít příčinu, protože zatímco jeden na vás vliv nemá, druhý už nejspíš ano a je proto třeba se ho vyvarovat. A je jedno, jestli je to těžké jídlo nebo třeba to, že jdete spát později než je obvyklé, potažmo zda jste večeřeli sice lehké jídlo, ale později než jste zvyklí. Zkrátka a dobře, k cíli se i díky aplikaci a datům, která si můžete procházet velmi přehledně, doberete snadno. Na leccos vás totiž aplikace upozorní sama.

Není to přitom „jen“ o odhalování toho, co by vám mohlo dělat potenciálně zle a tomu se následně vyvarovat. Díky datům, která vám prsten naměří, totiž dokážete lépe pochopit vaše tělo jako celek spolu s procesy, které jej ovlivňují a to jak pozitivně, tak i negativně. Například si uděláte lepší představu o tom, co ovlivňuje váš spánek a proč jste se možná v noci špatně vyspali. Díky tomu následně dokážete zlepšit svůj spánek třeba jen tím, že snížíte v ložnici teplotu a tak podobně, protože vám aplikace zkusí dát pár tipů, co mohlo daný problém způsobit. Záhy uvidíte, jak se vaše tělo v mnoha ohledech zlepšuje jen proto, že jste prostě jen něco málo změnili a díky tomu se teď cítíte lépe.

Velmi zajímavý pohled do aplikace je i poté, co vědomě porušíte své zaběhlé standardy a například jdete pozdě spát. Právě toto narušení vaší rutiny se hned podepíše do kvality měřených metrik a vy rázem pochopíte, proč je vám druhý den hůř než obvykle. A pokud si dáte před spaním nějaký ten alkohol, čeká vás podívaná ještě zajímavější. Osobně sice alkoholu neholduji, nicméně v létě si nějaké to pivo večer s přáteli neodpustím. A přestože zpravidla končíme maximálně na čtyřech až pěti kouscích rozložených do delšího horizontu, díky čemuž se člověk na konci pití cítí de facto střízlivě, stačí mrknout na naměřená data do aplikace a hned zjistíte, jak zásadní vliv alkohol na vaše tělo má. A nebavíme se teď o pěti pivech, která dokáží s člověkem zamávat, ale klidně i o jednom či dvou večer u televize – kvalita spánku je i malým množstvím alkoholu značně nabouraná a tělo trpí. A díky prstenu si člověk naplno uvědomí, jak moc.

Pokud vás tedy zajímá vše kolem fungování vašeho těla a jste zároveň technologičtí hračičkové stejně jako já, myslím si, že kvalitní chytrý prsten pro vás může být zajímavým gadgetem, který vás bude bavit. Za sebe mohu určitě doporučit Ultrahuman Ring Air coby opravdu komplexní řešení pro monitoring spousty věcí. Na trhu je ale spousta dalších zajímavých prstenů a jsem přesvědčen o tom, že i ty budou v tomto směru opravdu kvalitní. Ať už se pak rozhodnete pro jakýkoliv, věřím, že vás tato pořád ještě mladá technologie dokáže zaujmout tak jako mě.

