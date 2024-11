Recenze ALIGATOR Smart Ring: Extrémně návykový gadget, který vás bude bavit!

Zatímco ještě před zhruba čtvrt rokem jsem na rukou žádné prsteny nenosil, nyní mám na prstech prsteny hned dva – konkrétně pak jeden snubní a jeden chytrý. A musím říci, že ani jeden se mi z prstů sundávat nechce. Ten první vzhledem k symbolice, kterou pro mě má, a ten druhý pak pro jeho funkce, které si mě za zhruba dva týdny testování tohoto prstenu dostaly. Právě chytrý prsten ALIGATOR Ring nám totiž nedávno dorazil na vyzkoušení do redakce a já si tuto možnost vzhledem k rozmachu chytrých prstenů a mé slabosti pro podobné gadgety samozřejmě nenechal ujít. Jaká tedy tato žhavá novinka je?

Technické specifikace, zpracování a design

Vnější plášť prstenu je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli, vnitřek pak patří zřejmě plastovému obalu se spoustou nejrůznějších senzorů či nabíjecím portem. Pokud se pak ptáte na to, v jakých barvách lze prsten pořídit, jedná se o černou, stříbrnou a zlatou variantu, přičemž všechny varianty si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Já testoval konkrétně černou variantu ve velikosti 10, která má vnitřní průměr 19,8 mm a obvod 62,1 mm. K dispozici jsou nicméně ještě další tři velikosti – dvě menší a jedna větší.

Když už jsem zmínil senzory a snímače, počítat zde můžete se 6osým senzorem pohybu, teplotním senzorem či samozřejmě senzory pro snímání tepové frekvence, krevního tlaku a tak podobně. Prsten vám je pak schopen díky senzorům změřit konkrétně tepovou frekvenci, krevní tlak, okysličení krve a dále pak spočítat kroky, kalorie či ušlou vzdálenost. Nechybí zde ani monitoring spánku, případně trackování vašich sportovních aktivit. Ženy zase potěší možnost sledování cyklu.

O komunikaci prstenu se stará Bluetooth 5.1 s tím, že veškeré informace na telefonu dostáváte do aplikace ECTRI zdarma stažitelné z App Store. Ta je sice v češtině, slovenštině, angličtině, maďarštině a řadě dalších jazyků, ale upřímně řečeno, překlady se ne vždy úplně povedly a její tvůrci tak mají ještě rozhodně na čem zapracovat. Nemůžu však říci, že by byla funkčnost aplikace vyloženě špatná, jelikož to rozhodně není – pro čtení naměřených údajů totiž poslouží naprosto bez problému.

Jak jsem již naznačil výše, prsten se nabíjí skrze proprietální nabíjecí port umístěný na jeho vnitřní straně, přičemž výrobce u něj udává až týdenní výdrž baterie. Svým způsobem úsměvnou informací je pak kapacita baterie, která je zde 18 mAh. Jen pro představu, třeba takový iPhone 16 Pro nabízí 3582 mAh baterii. V prstenu je tedy skoro až neuvěřitelný drobeček, který jej přitom dokáže pohánět dost dlouho. Vždyť i podstatně dražší chytré prsteny typu Oura či Ultrahuman nabízí zpravidla výdrž kolem sedmi dní. Co mě osobně pak vyjma výdrže potěšilo, je odolnost IP68, díky které se tak nemusíte o prsten na ruce bát, ale můžete s ním ve výsledku dělat prakticky cokoliv, co vás jen napadne.

A cena? Ta je nastavena na příjemných 1199 Kč, což je vzhledem k funkčnosti, prvotřídnímu zpracování a dle mého i velmi povedenému designu opravdu symbolická částka. Na ruce totiž vypadá tento gadget opravdu skvěle a funkce, které nabízí, rozhodně baví. O to ale až později.

Testování

Abyste mohli prsten propojit se smartphonem, je třeba si do něj stáhnout aplikaci ECTRI, která je samozřejmě jak v případě iOS, tak Androidu zdarma. Spárování prstenu jako takového s telefonem, respektive aplikací je pak otázkou pár vteřin, byť je před prvním použitím třeba nabít, jelikož vám dorazí kompletně vybitý. Po spárování prstenu s aplikací vás čeká klasické „kolečko“ vyplňování nejrůznějších údajů o vás v čele s výškou, hmotností a tak podobně, aby byla následně aplikace schopna z naměřených hodnot analyzovat vaše zdraví, počet spálených kalorií a tak podobně. Osobně mě pak velmi potěšilo, že je ECTRI částečně kompatibilní s nativní aplikací Zdraví, do které je schopna „přenášet“ konkrétně počet kroků.

Prsten je schopen měřit kroky, na základě kterých vám spočítá ušlou vzdálenost spolu se spálenými kaloriemi. Dále pak vám skrze senzory změří tepovou frekvenci, krevní tlak, stres, okysličení krve či spánek. K dispozici je ale i aplikace pro záznam tělesné teploty, glukoměr či sledování cyklu, byť tyto tři aplikace fungují na bázi ručního záznamu, kdy musíte údaje zkrátka zapsat ručně do aplikace a nikoliv je změřit přes senzory. Co se týče přesnosti měření ušlé denní vzdálenosti, ta se v mém případě docela shodovala s Apple Watch Series 10, které nosím na druhé ruce. Jasně, nebavíme se o shodě na jednotky či desítky metrů, ale rozkol ve stovkách metrů mi přijde stále ještě v pořádku. Ostatně, rozchází se i měření různých generací Apple Watch, kdy například když jdeme se ženou na procházku (tedy stejnou trasu), její Apple Watch 6 zpravidla naměří nižší ušlou vzdálenost než mé Apple Watch 10. Počet kroků se sice rozcházel víc, nicméně zde extrémně záleží na tom, jakou délku kroku si v aplikaci nastavíte.

Co se týče měření tepové frekvence, i ta se naměřenou hodnotou velmi přibližovala měření Apple Watch, což mi přijde super. Totéž pak platilo i o okysličení krve, kde se prsten s hodinkami shodoval dokonce na jednotky procent. Měření krevního tlaku jsem pak porovnal s domácím tlakoměrem s výsledkem xxxx Pokud vás pak zajímá měření stresu, jeho „přesnost“ nemám úplně s čím porovnat. Je ale fakt, že když jsme měli minulý týden pár vypjatějších dnů v redakci, kdy byly nervy mnoha z nás opravdu na pochodu, stres mi prsten naměřil (nepřekvapivě) zvýšený. Je nicméně trošku škoda, že až na možnost automatického měření tepové frekvence si musíte vše ostatní měřit ručně. Na druhou stranu, kdyby tomu tak nebylo, prsten by byla třeba nabíjet podstatně častěji.

Jestli jsem si něco u prstenu opravdu zásadně oblíbil, pak je to spánková analýza. Nerad totiž spím s Apple Watch a tak je na noc vždy odkládám. Na druhou stranu jsem ale srdcem technologický nadšenec a když mám možnost si přes nějakou technologickou „hračku“ změřit nějakou svou další zdravotní věc a to ještě příjemně, jsem všemi deseti pro. A jelikož prsten na prstě prakticky necítím, nemám problém s ním spát a tedy si spánek měřit. Abych měl nějaké srovnání, pár nocí jsem přeci jen s Apple Watch v posledních dnech absolvoval a musím říci, že i zde prsten obstál opravdu dobře. Vlastně jediný větší rozdíl mezi jeho spánkovou analýzou a analýzou z Apple Watch je to, že prsten zaznamená, že usnete, o něco později než hodinky. Jinak ale procentuální rozdělení hlubokého spánku, lehkého spánku a REM fáze +- odpovídá.

U spánkové analýzy si pak dovolím ještě krátkou osobní vsuvku. Jedna věc je totiž samozřejmě jeho měření a druhá pak to, zda naměřené hodnoty odpovídají vašemu „pocitu“ z dané noci – tedy jinými slovy toho, zda jste se skutečně vyspali tak, jak jste měli podle analýzy. A musím říci, že opravdu odpovídají. Noci, po kterých jsem se cítil opravdu skvěle odpočatý, totiž z analýzy vycházely kvalitněji než ty, které úplně dobré nebyly. Například když si chodím ve středy a čtvrtky večer zahrát s kamarády florbal a zavzpomínat tak na staré dobré časy, kdy jsme jej hráli výkonnostně, noci pak zpravidla úplně příjemné nejsou, protože jsem lidově řečeno „rozbitý“. Právě tyto dny mi přitom vyšly i ve spánkové analýze hůře než třeba víkendové dny, kdy se mi spalo naopak krásně.

A jak je na tom prsten z hlediska reálné výdrže? Papírově by měl sice zvládnout až 7 dní, nicméně záleží samozřejmě na tom, jak moc si s ním chcete „hrát“ – tedy jinými slovy jak aktivně si budete měřit své zdravotní funkce, potažmo hrát hry založené na snímání vašeho pohybu či trackovat své sportovní aktivity. Pokud hodně a navrch budete mít aktivní automatické měření tepové frekvence, na týdenní výdrž můžete samozřejmě zapomenout. Já se při troufnu si říci aktivním využívání většiny funkcí prstenu dostával většinou zhruba na polovinu – tedy asi 3,5 dne. Jelikož se ale prsten zvládne nabít z 0 na 100 % zhruba za hodinku a 15 minut, ve výsledku není „jen“ několikadenní výdrž žádný velký problém.

Resumé

Jak tedy ALIGATOR Smart Ring závěrem zhodnotit? Upřímně řečeno, jedná se o jedno z nejzajímavějších zařízení, které jsem měl možnost za letošek testovat. Je pro mě až skoro neuvěřitelné, co vše dokázal výrobce do titěrného těla prstenu vměstnat a to ještě ve skvěle fungující formě. Suverénně nejzajímavější je pro mě osobně spánková analýza, kterou coby jsem si doposud coby člověk, který nerad spí s hodinkami, nechával ujít. Nyní ale každé ráno se zvědavostí koukám do doprovodné aplikace, abych zjistil, jakou noc jsem podle technologií měl. Myslím si ale, že pro člověka, který nenosí chytré hodinky, budou zajímavé i všechny další zdravotní funkce, které vám dokáže prsten změřit. Za mě se tedy jedná o opravdu parádní gadget, který já osobně ze svého prstu už nesundám. Baví mě totiž opravdu jako dlouho nic. Za 1199 Kč tedy není co řešit!

