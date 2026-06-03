Jak se bude jmenovat nový macOS 27? Ve hře jsou tyto dva názvy

Každý rok před vývojářskou konferencí WWDC se fanouškům Maců vrací stejná otázka. A sice jaké jméno Apple vybere pro nadcházející verzi systému macOS? Tato oblíbená tradice sahá až k počátkům Mac OS X s názvy velkých šelem, které později vystřídaly slavné kalifornské lokace.
Letošní verze macOS 27 sice přinese samostatnou aplikaci Siri a další AI vychytávky, podle úniků se však zaměří hlavně na opravy chyb a celkovou stabilitu. Stane se tak vylepšeným nástupcem aktuálního macOS Tahoe.
Emerald nebo odhalený Big Bear?
Právě kvůli těsné návaznosti na systém Tahoe se jako žhavý kandidát jeví název macOS Emerald. Zátoka Emerald Bay je totiž malebnou součástí jezera Lake Tahoe, což by přesně opakovalo dřívější strategii evoluce ze systému Sierra na High Sierra. Druhou velkou možností je macOS Big Bear.
Vývojář Aaron Perris totiž odhalil, že název souboru u oficiální grafiky pro hashtag k WWDC 2026 na sociální síti X nese označení „Project Big Bear“, což odkazuje na kalifornské jezero Big Bear Lake.
macOS 26
Staré ochranné známky stále v záloze
Vyloučit ale nelze ani starší pojmenování. Apple si už v roce 2014 nechal přes nastrčené schránkové firmy registrovat přes dvacet kalifornských ochranných známek. A mnohé z nich, jako Yosemite, Mojave, Ventura či Sequoia, již úspěšně využil.
Některé žádosti sice mezitím expirovaly, ale Apple ukázal, že z nich umí čerpat i tak (příkladem byl třeba systém Big Sur). V záloze tak stále čekají jména jako Redwood, Mammoth, Diablo nebo Shasta. Oficiální jméno macOS 27 se dozvíme na keynote v pondělí 8. června. Osobně bych vsadil na přímočarý Emerald, který k „údržbové aktualizaci“ skvěle pasuje a elegantně geograficky naváže na současné Tahoe. Hlavní ovšem bude, aby přinesl tolik očekávanou stabilitu.