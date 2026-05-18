iPhone 17 Pro je králem v rychlosti nabíjení

Pokud je pro vás rychlost nabíjení naprosto klíčová, u Applu rozhodně nešlápnete vedle. Velký test magazínu CNET, který pečlivě prověřil 33 smartphonů od různých výrobců, totiž korunoval model iPhone 17 Pro jako celkově nejrychleji se nabíjející smartphone na trhu. Tento prestižní výsledek vznikl zprůměrováním dosažených časů z drátového i bezdrátového nabíjení.
Drátový trůn těsně drží Samsung
Všechny testy simulovaly tu nejčastější reálnou situaci, kdy připojíte telefon s maximálně deseti procenty baterie na pouhých třicet minut do sítě. V čistě drátovém nabíjení si první místo odnesl konkurenční Samsung Galaxy S26 Ultra, který za půl hodiny doplnil úctyhodných 76 procent kapacity.
Vítězný iPhone 17 Pro mu ale s hodnotou 74 procent velmi těsně dýchal na záda, přičemž se o druhé místo dělil s modelem Motorola Moto G Stylus. Následoval OnePlus 15 a velká skupina s 69 procenty, kde nechyběl základní iPhone 17, větší iPhone 17 Pro Max nebo Samsung Galaxy S25 FE.
Skutečná technologická dominance Applu se ovšem naplno projevila u bezdrátového nabíjení, kde jablečné telefony obsadily hned čtyři z pěti předních pozic. První iPhone 17 Pro zde za 30 minut nabral skvělých 55 procent. Postupně ho následoval model Pro Max, základní verze iPhone 17 a iPhone Air.
Pětici nejlepších s velkým odstupem uzavřel Samsung se ziskem 39 procent. Redaktoři tento výrazný náskok Applu připisují dokonalému zarovnání cívek díky magnetům MagSafe, které si zjevně udržují obrovskou výhodu i přes existenci standardu Qi2.2. Myslím, že je docela velkým překvapením vidět Apple na samotném vrcholu podobných žebříčků, protože historicky iPhony v hrubé rychlosti nabíjení za asijskou konkurencí vždy spíše zaostávaly.