Nový Vision Pro dorazí nejdříve za dva roky

Apple svůj prémiový headsetu Vision Pro definitivně nepohřbil. Ale případní zájemci si na jeho nástupce počkají minimálně další dva roky. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu inženýři sice v zákulisí nadále pracují na nových materiálech a technologiích s cílem vyrobit lehčí a levnější zařízení. Aktivní vývoj konkrétního produktu však momentálně vůbec neprobíhá.
Dlouho spekulovaný dostupnější model s pracovním označením „Vision Air“ byl dokonce již v loňském roce zcela zrušen a jedinou hardwarovou novinkou v této oblasti tak zůstává nenápadná říjnová aktualizace původního modelu o čip M5.
Hlavním důvodem tohoto výrazného útlumu je velký interní přesun zaměstnanců. Většina talentovaných inženýrů z divize AR se nyní soustředí na vývoj mnohem kompaktnějších chytrých brýlí. Zbytek týmu pak pomáhá se zdokonalením umělé inteligence, Siri, chystané AirPodů s kamerou či vývojem nového AI přívěsku.
Samotnému headsetu s astronomickou cenovkou 3 499 dolarů navíc nepomohl ani velmi problematický vstup na trh. Novinář Noam Scheiber z listu The New York Times ve své nedávné knize podrobně rozebírá, že za neuspokojivým startem prodejů do velké míry stála klesající úroveň maloobchodních zaměstnanců v prodejnách Apple Store, která podle něj upadá již celé desetiletí. Tito dle něj zkrátka nedokázali zákazníkům vysvětlit, jak produkt používat a proč by jej měli chtít. Mě Apple Vision Pro nikdy velice neoslovil a ze svého okolí neznám nikoho, kdo by z něj byl nějak nadšen. Chytré brýle budou ale zřejmě úplně jiná písnička.