Na tenhle MacBook Pro si počkáte. Apple narazil na nečekaný problém ve výrobě

J. Jan Vajdák
Mnozí z nás netrpělivě vyhlížejí novou generaci MacBooku Pro, která má pro jablečné počítače znamenat naprostou revoluci. Řeč je o OLED displeji s Dynamic Islandem, dotykové obrazovce a brutálním výkonu čipů M6 Pro a M6 Max. Podle nejnovějších zpráv si ale na tento kousek budeme muset počkat déle, než se původně plánovalo.

Mark Gurman z Bloombergu ve svém zpravodaji uvedl, že Apple momentálně čelí problémům. Na vině je totiž celosvětový nedostatek pamětí RAM a SSD úložišť. Dřívější odhady hovořily o představení koncem letošního roku (tradičně v říjnu nebo listopadu). Gurman se ale nyní přiklání spíše k začátku roku 2027. Ze stejných důvodů navíc Apple musel odsunout i plánovaný update stolního Macu Studio.

Software je připraven, čeká se jen na hardware

Zajímavé je, že zpoždění nemá vůbec nic společného s vývojem operačního systému. Zcela nové rozhraní přizpůsobené pro dotykové ovládání bude pevnou součástí macOS 27 a vývojáři ho budou mít připravené k vydání už letos. Dotykový systém má přinést například nové kontextové nabídky nebo dynamicky zvětšená tlačítka v horním řádku, aby bylo ovládání prstem co nejpohodlnější.

Vzhledem k množství takto zásadních a nákladných inovací visí velký otazník nad cenovkou. Gurman spekuluje, že Apple by mohl tento model uvést jako zcela novou, „superprémiovou“ a podstatně dražší variantu.

Podle mě je implementace dotykového OLED displeje do MacBooku jedním z největších hardwarových skoků pro Macy za poslední dekádu. Nasazení vysoké ceny z něj zpočátku udělá exkluzivní zboží pro ty absolutně nejnáročnější uživatele. Zbytek trhu plynule pokryjí stávající modely. Jak se na tento model těšíte?

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
