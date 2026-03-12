Apple musí v Německu hasit vážný problém

Německé mediální agentury a vydavatelé vyzývají antimonopolní úřad, aby zamítl navrhované změny v systému App Tracking Transparency (ATT). Zároveň požadují, aby jablečná společnost obdržela „mastnou“ pokutu. Apple tak v Evropě čelí dalšímu zásadnímu sporu o to, jakým způsobem nakládá s daty uživatelů a jaký má vliv na reklamní trh.
Jádrem celé situace je funkce, která uživatelům umožňuje zvolit si, zda chtějí být sledováni napříč aplikacemi třetích stran pro účely cílení reklamy. Podle vydavatelů jsou tato pravidla protisoutěžní. Apple je totiž podle nich „bariérou“ a poukazují na fakt, že na aplikace Applu se podobná omezení nevztahují.
Apple obvinění odmítá. Tvrdí, že naopak na sebe klade daleko vyšší nároky než na ostatní vývojáře. Podle vyjádření společnosti jsou služby jako Siri, Mapy, FaceTime nebo iMessage navrženy tak, aby společnost nemohla propojovat data napříč těmito aplikacemi, i kdyby o to stála. Uživatelé mají mít podle Applu jasnou a svobodnou volbu, zda o personalizované reklamy vůbec stojí.
Německý antimonopolní úřad (Bundeskartellamt) již nějakou dobu vyšetřuje, zda je systém ATT zneužíváním tržní síly. Apple se pokusil situaci uklidnit návrhem několika změn. Například sjednotil u výzev k souhlasu se sledováním design. Čili tyto výzvy mají u aplikací Applu i třetích stran stejné vizuální provedení i text. A dle dalšího návrhu by měli mít vývojáři snazší cestu k získání povolení pro zpracování reklamních dat v souladu se zákony o ochraně údajů.
Regulátoři tyto návrhy ze strany Applu konzultovali přímo s mediálními společnostmi, aby zjistili, zda to řeší jejich obavy. Odpověď byla jednoznačné „ne“. Věc se tedy projedná. Tak se nám zdá, že se zde klube další spor údajného protisoutěžního jednání, který bude velmi zajímavé sledovat. O jeho výsledku vás budeme informovat.