O čem se šeptá u Applu: Siri a chybějící produkty

Apple v posledních dnech představil řadu nových produktů, ale několik očekávaných novinek stále chybí. Zákulisní informace přitom naznačují, že všechny tyto otazníky mají společného jmenovatele – výrazně přepracovanou Siri postavenou na Apple Intelligence. Ta může stát nejen za spoluprací Applu s Googlem na AI infrastruktuře, ale také za zpožděním základního iPadu nové generace či připravovaných zařízení pro chytrou domácnost, jako jsou Apple TV a HomePod mini. Zdá se tak, že Apple potichu připravuje větší změnu, než se na první pohled může zdát.
Siri: něco se chystá…
Apple se podle nové zprávy serveru The Information chystá na poměrně zajímavý krok. Interně totiž požádal Google, aby prověřil možnost provozování budoucí verze Siri na serverech ve svých datových centrech. Důvod je jednoduchý – Apple se chce připravit na výrazně náročnější umělou inteligenci, která má dorazit ještě letos.
V současnosti Apple pro složitější AI úlohy používá systém Private Cloud Compute. Ten běží na vlastních serverech s čipy Apple Silicon a je navržený tak, aby zachoval vysokou úroveň soukromí. Realita je ale podle dostupných informací trochu paradoxní. Kapacita těchto serverů je průměrně využita jen asi z deseti procent a část připraveného hardwaru dokonce stále leží ve skladech a čeká na nasazení.
Zajímavé je, že problém nemusí být jen v samotné infrastruktuře. Apple dlouhodobě klade mnohem větší důraz na hardware a funkce pro koncové uživatele než na cloudové technologie. To se podle některých bývalých zaměstnanců projevilo i odchodem odborníků na datová centra. Situaci navíc komplikuje fakt, že současné servery používají čipy navržené primárně pro spotřebitelská zařízení, což není ideální pro provoz velkých AI modelů.
Právě proto Apple začal více spolupracovat s externími partnery. V minulosti se přitom Google Cloud z bezpečnostních důvodů prakticky nepoužíval, protože vedení Applu mělo obavy o ochranu dat. Ty se ale podle všeho zmírnily po změnách v bezpečnostní architektuře Googlu v roce 2023.
Pokud se tedy plány potvrdí, může se stát, že budoucí Siri postavená na modelu Gemini bude částečně běžet právě na serverech Googlu. A upřímně řečeno, z pohledu výkonu to dává smysl. Jakmile Apple spustí výrazně chytřejší verzi Siri, nároky na výpočetní výkon mohou během krátké doby raketově vyrůst. A mít připravenou silnou infrastrukturu bude v tu chvíli naprosto klíčové.
Fotogalerie
Kde je nový iPad?
Začátek března přinesl od Applu poměrně slušnou porci novinek. Firma představila iPhone 17e, nové MacBooky Pro a Air a také dvojici monitorů Studio Display. Pokud ale sledujete dění kolem iPadů pozorně, možná jste si všimli jedné věci – základní iPad nové generace mezi novinkami chyběl.
Přitom se s ním v posledních týdnech docela počítalo. Analytik Mark Gurman z Bloombergu už dříve uvedl, že Apple připravuje iPad 12, který má dorazit jako nástupce loňského iPadu 11. Ten Apple představil v březnu 2025 s čipem A16 a cenou od 349 dolarů, takže šlo o typický základní model pro školy, studenty nebo méně náročné uživatele.
U nové generace se přitom nečeká žádná velká designová revoluce. Tablet by měl zůstat u současného vzhledu s 10,9″ displejem, USB-C konektorem a barevnými variantami, které Apple u levnějších zařízení rád používá. Hlavní změny mají proběhnout uvnitř. Nejčastěji se zmiňuje nasazení čipu A18, který by měl přinést především podporu Apple Intelligence. A právě to je podle mě nejzajímavější část celé skládačky. Apple Intelligence už totiž dnes podporují iPad mini, iPad Air i iPad Pro. Základní iPad tak zůstává posledním modelem v nabídce, který tyto funkce nemá. S čipem A18 by se to konečně změnilo a Apple by dostal svou AI platformu i do nejlevnějšího tabletu. Spekuluje se dokonce i o variantě s čipem A19, ale spolehlivější zdroje zatím spíš mluví právě o A18.
Jinými slovy, pokud čekáte revoluční iPad, iPad 12 jím nejspíš nebude. Pokud ale Apple chce dostat Apple Intelligence mezi co nejvíce lidí, právě tento model může být nakonec jedním z nejdůležitějších tabletů v celé nabídce.
Mezi březnovými novinkami byl i iPhone 17e
HomePody a Apple TV v nedohlednu?
Ve výčtu novinek, které Apple v uplynulém týdnu představil, chyběly ještě dva očekávané produkty: HomePod mini a Apple TV. Podle všeho za tím stojí jedna jediná věc – Siri. Už na podzim loňského roku totiž Mark Gurman z Bloombergu informoval, že Apple chystá výrazně přepracovanou verzi Siri postavenou na Apple Intelligence. Ta má být mnohem osobnější, lépe rozumět kontextu a pracovat s informacemi napříč aplikacemi. Původně se přitom počítalo s jejím uvedením už v roce 2025, jenže vývoj se zpozdil.
Fotogalerie #2
Právě kvůli tomu se podle všeho posouvají i některé nové produkty pro chytrou domácnost. Apple totiž chce, aby tato vylepšená Siri byla jednou z hlavních funkcí nové Apple TV, HomePodu mini a také dlouho spekulovaného domácího hubu. Podle starších úniků by příští Apple TV měla dostat čip A17 Pro, což je nejstarší procesor v nabídce Applu, který podporuje Apple Intelligence. Mluví se také o novém síťovém čipu N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a standardu Thread pro chytrou domácnost.
HomePod mini by měl projít menší evolucí. Spekuluje se o čipu S9 známém z Apple Watch, lepší kvalitě zvuku, novém ultraširokopásmovém čipu a také o nové červené barevné variantě. Osobně bych si tipla, že Apple tyto produkty představí až ve chvíli, kdy bude mít novou Siri skutečně připravenou. A pokud se stihne podle aktuálních plánů, mohli bychom se jí dočkat někdy mezi jarem a začátkem podzimu letošního roku.