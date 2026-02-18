Chytrá domácnost v podání Apple se otřese v základech! Chystá se nálož novinek, které prostě chcete mít doma

Pokud Apple v posledních letech v něčem tak trochu přešlapoval na místě, je to chytrá domácnost. Produktů z této kategorie, které se dočkaly aktualizace, je totiž za poslední roky naprosté minimum – vlastně jen Apple TV z roku 2022. O to zajímavější jsou informace, se kterými nyní přišel spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloomberg, podle kterého Apple chystá poměrně výrazné rozšíření portfolia Home produktů a vedle očekávaných novinek se mají objevit i dvě zařízení, o kterých se dosud příliš nemluvilo.
V rámci svého přehledu chystaných zařízení Gurman zmiňuje, že Apple pracuje nejen na AI nositelnostech, ale také na celé řadě domácích AI zařízení. Konkrétně má jít o chytrý displej postavený na připravovaném „vylepšeném“ Siri, jeho pokročilejší verzi s větší obrazovkou a dokonce i robotickým ramenem, ale také o aktualizovaný HomePod a kompaktní vnitřní senzor pro zabezpečení a automatizaci domácnosti.
Chytrý displej á la HomePad a něco navíc
O chytrém displeji, který by se mohl jmenovat například HomePad nebo HomePod Touch, se mluví už delší dobu. Stejně tak varianta s robotickým ramenem není úplně novinkou a spíš se počítá s tím, že půjde o dražší a výrazně futurističtější zařízení pro náročnější uživatele, kteří si však budou zřejmě muset na produkt počkat o něco déle. Verze s robotickým ramenem totiž nejspíš dorazí o něco později. Zajímavější jsou ale právě poslední dvě zmínky.
Gurman totiž hovoří o „updated HomePod speaker“, tedy aktualizovaném HomePodu, což je vzhledem k dřívějším zprávám docela důležité. Ve svých předchozích reportech totiž obvykle jasně rozlišoval mezi velkým HomePodem a menším modelem mini. Pokud tedy nyní mluví obecně o aktualizovaném HomePodu, dost možná tím naznačuje, že je ve vývoji třetí generace velkého HomePodu, nikoliv jen nástupce modelu mini. I model mini má sice dostat upgrade, zřejmě však bude méně zajímavý než aktualizace jeho většího parťáka.
Fotogalerie
Vnitřní senzor pro vaše bezpečí
Vedle toho se má objevit i kompaktní vnitřní senzor pro domácí bezpečnost a automatizaci, což dává v kontextu dalších spekulací poměrně dobrý smysl. Už delší dobu se totiž mluví o tom, že Apple zvažuje vlastní bezpečnostní kameru nebo chytrý zvonek. Malý senzor by tak mohl být dalším stavebním kamenem ekosystému, který by uživatelům nabídl více „oficiálního“ příslušenství přímo od Applu bez nutnosti spoléhat se výhradně na třetí strany.
Pokud k tomu připočteme očekávané aktualizace zařízení jako Apple TV 4K nebo HomePod mini druhé generace, začíná se rýsovat poměrně ambiciózní plán, kterým by si Apple mohl připravit půdu pro mnohem zajímavější chytrou domácnost, než jakou nabízí dnes.
Zatím však samozřejmě platí, že jde o informace ze zákulisí a nic z toho není oficiálně potvrzené. Přesto je příjemné vidět, že Apple podle všeho bere oblast Home produktů znovu vážně. A pokud se alespoň část těchto plánů promění ve skutečnost, mohli bychom se v příštích letech dočkat chytré domácnosti, která bude mnohem víc „applovská“ než kdy dřív, což mě jakožto velkého fanouška chytré domácnosti rozhodně těší. Důležité je nicméně dodat, že aby bylo vše uživatelsky přívětivé, je třeba, aby se Siri naučila česky (což by v době AI neměl být problém), protože jinak je začleněné AI produktů do běžného života víceméně nereálné.