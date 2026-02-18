Apple vyvíjí chytrý domovní zvonek s Face ID

Apple má podle zákulisních informací letos představit hned pět nových produktů pro domácnost. Největší pozornost však budí chystaný videozvonek s podporou Face ID a integrací se smart zámkem. Pokud se spekulace potvrdí, může jít o jeden z nejzajímavějších vstupů do segmentu chytré domácnosti.
Impulzem může být i nedávná kritika reklamy společnosti Amazon na značku Ring během Super Bowlu. Nová funkce „Search Party“ měla pomáhat hledat ztracené psy pomocí sítě propojených zvonků. Zpočátku působila emotivně, ale část veřejnosti začala upozorňovat na možné dopady mnoha propojených kamer na soukromí.
Face ID přímo u dveří
Podle dřívější zprávy od Bloomberg Apple vyvíjí chytrý zvonek s pokročilým rozpoznáváním obličeje, který by bezdrátově komunikoval se zámkem u dveří. Princip by byl podobný jako u Face ID na iPhonu. Tedy systém rozpozná obyvatele domu a automaticky odemkne dveře.
Takové řešení by spojovalo pohodlí a bezpečnost bez nutnosti klíčů či zadávání kódu. Apple by navíc mohl těžit ze své dlouhodobé reputace společnosti, která klade důraz na ochranu dat a lokální zpracování citlivých informací.
Soukromí bývá často vnímáno jako „bonusová“ vlastnost, kterou část zákazníků obětuje výměnou za nižší cenu nebo vyšší komfort. Pokud Apple uvede svůj videozvonek ve správný okamžik, může oslovit uživatele, kteří hledají alternativu k současným řešením. A zároveň posílit celý ekosystém Apple Home i předplatné úložiště iCloud. Na příchod Applu do segmentu chytré domácnosti jsem vážně zvědavý. Nejvíce mě zajímá chytrý hub s displejem, který bychom měli vidět snad už letos.