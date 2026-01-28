Dočkají se Macy konečně Face ID? Tyto čerstvé kroky Applu to naznačují!

Face ID je u iPhonů naprostou samozřejmostí už skoro deset let a podobně dlouho ho známe i z iPadů. Macy ale pořád zůstávají u Touch ID a otázka, zda se někdy dočkají i skenování obličeje, visí ve vzduchu už pěknou řádku let. Teď se ale objevila zpráva, která by mohla naznačovat, že se ledy přece jen začínají hýbat.
Známý leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital přišel na Weibu s informacemi o chystaném iPhonu Air 2. Kromě zmínky o druhém zadním fotoaparátu v podobě ultraširokého objektivu, který má být nově orientovaný horizontálně, přidal i zajímavý detail týkající se Face ID. Konkrétně podle zdrojů výše zmíněného leakera Apple kvůli extrémně omezenému prostoru uvnitř zařízení pracuje s dodavateli na vývoji výrazně tenčí verze Face ID modulu.
A právě to by mohlo být dobrou zprávou i pro Macy. Instant Digital sice výslovně uvádí, že nasazení této technologie v MacBoocích je zatím jen jeho osobní spekulace, nicméně dává to překvapivě dobrý smysl. Už roky se totiž předpokládá, že hlavním důvodem, proč MacBooky Face ID nemají, jsou prostorová omezení v tenkém víku displeje. Zároveň jsme nesčetněkrát slyšeli, že si Apple s myšlenkou Face ID u Maců pohrává a má dokonce i pár prototypů, na kterých si vše zkouší. Pokud by tedy měl k dispozici výrazně tenčí Face ID komponentu, nasazení by mohlo skutečně konečně proběhnout.
Navíc se čím dál častěji mluví o tom, že MacBook Pro čeká ještě letos výraznější redesign. A ačkoliv je pravděpodobné, že se Face ID v první vlně změn neobjeví, není vyloučeno, že si ho Apple schovává na některou z dalších generací. Pokud tedy Face ID někdy na Mac skutečně dorazí, vývoj ultratenkých komponent pro iPhone Air může být nenápadným signálem, že se na to Apple začíná připravovat.