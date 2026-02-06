iPhone 17e a iPad 12 jsou za rohem, nic velkého od nich ale nečekejte

Japonský blog Mac Otakara zveřejnil nové informace o dvou produktech, které by Apple mohl představit už v následujících měsících. A sice iPhone 17e a iPad 12. Nikoho ale zřejmě příliš nepřekvapí, že půjde spíše o evoluci. Nic jiného jsme ostatně neočekávali ani v redakci jelikož se jedná v obou případech o produkty, které jednak Apple představil či redesignoval relativně nedávno a jednak je bere za vstupenky do jeho světa, které zpravidla čekají na zásadnější proměny nejdéle ze všech.
Apple v únoru loňského radu ukončil řadu iPhone SE a nahradil ji modelem iPhone 16e. Ten přinesl 6,1″ OLED displej, čip A18, podporu Apple Intelligence, jednu 48Mpx zadní kameru, akční tlačítko a USB-C. iPhone 17e má na tento model v podstatě přímo navázat. Podle Mac Otakara zůstane celkový design prakticky stejný, včetně výřezu v displeji.
Co čekat od iPhone 17e
Zdroj zmiňuje tři hlavní hardwarové změny. První je čip A19, který nahradí A18 a má přinést vyšší výkon i lepší energetickou efektivitu. Druhou novinkou má být modem C1X, tedy druhá generace vlastního mobilního modemu Applu. Ten má být podle jablečné společnosti až dvakrát rychlejší než původní C1 a zároveň nejúspornější modem, jaký kdy Apple v iPhonu použil. Třetím prvkem je čip N1 pro bezdrátovou konektivitu, který má na starosti Wi-Fi, Bluetooth a Thread. Stejně jako u iPhonu Air by měl podporovat Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Zůstat má pouze jeden fotoaparát.
Fotogalerie
Zajímavý je i možný termín uvedení. Apple by údajně mohl iPhone 17e oznámit tiskovou zprávou ve čtvrtek 19. února. I iPhone 16e byl představen 19. února, byť tehdy šlo o středu. Čtvrteční premiéra by byla pro Apple netradiční. Ale možné je vše.
Pokud jde o iPad 12, očekává se zachování designu iPadu 11. Ale má dorazit s čipem A18 a podporou Apple Intelligence. To by zároveň znamenalo navýšení paměti RAM z 6 GB na 8 GB. Cena iPadu ani iPhonu 17e známa není. U iPhonu se ale očekává stejná cena jako u loňského modelu, tedy 599 dolarů. Vzhledem k tomu, že jde o základní modely, se žádná velká revoluce neočekávala. Tyto produkty jsou určeny pro běžné uživatele, kteří mění své produkty po několika letech. iPhone 17e by ale vzhledem ke spekulovaným změnám mohl přinést slušnou výdrž baterie.