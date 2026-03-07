Toto je nejrychlejší způsob, jak vypnout iMessage na Macu

Mám ráda propojenost ekosystému Apple. Sedím u Macu, píšu článek a odpovídám na zprávy, aniž bych musela brát do ruky telefon. Jenže jsou dny, kdy mi každé nové „cinknutí“ ze Zpráv naruší soustředění víc než otevřený e-mail. A pokud pracujete na sdíleném počítači, může být zobrazování příchozích iMessage dokonce nepříjemné.
Dobrá zpráva je, že vypnout iMessage na Macu je otázka několika kliknutí. Záleží jen na tom, jestli chcete zastavit synchronizaci, nebo se zcela odhlásit.
Úplné odhlášení iMessage z Macu
Pokud chcete, aby na daném Macu žádné nové iMessage už nepřicházely, otevřete aplikaci Zprávy. V horní liště klikněte na Zprávy a poté na Nastavení.
V otevřeném okně přejděte na kartu iMessage. Uvidíte zde své Apple ID a několik voleb týkajících se synchronizace. Klikněte na Odhlásit se. Systém vás může vyzvat k potvrzení – po odsouhlasení se tento Mac odpojí od vašeho účtu pro iMessage.
Od té chvíle už vám nové zprávy chodit nebudou. Na iPhonu nebo iPadu zůstane vše beze změny.
Jen zastavit synchronizaci přes iCloud
Pokud nechcete jít tak radikální cestou, ale jen zabránit synchronizaci konverzací, v tom samém nastavení stačí zrušit zaškrtnutí volby Zapnout zprávy na iCloudu. Mac přestane stahovat nové konverzace z ostatních zařízení. Starší zprávy zůstanou uložené lokálně, ale další už se nepřidají. Tuto variantu používám tehdy, když potřebuji klid na práci, ale nechci řešit opětovné přihlašování.
Co se po vypnutí změní
Po odhlášení nebo vypnutí synchronizace přestanou chodit nové zprávy i oznámení. Historie konverzací, která už je v aplikaci uložená, zůstane. Důležité je, že ostatní zařízení – například iPhone – budou dál fungovat normálně. Vypnutí na Macu nijak neovlivní vaše hlavní zařízení.
Mac je skvělý pracovní nástroj, ale jen pokud vás neruší víc, než je nutné. A iMessage, byť jinak velmi praktické, může být přesně ten typ drobnosti, který rozbije soustředění. Naštěstí stačí pár kliknutí a máte ticho.