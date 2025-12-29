Zavřít reklamu

Tipy a triky pro uživatele začínající s Macem

Mac
Amaya Tomanová
0

Pokud jste právě rozbalili svůj první Mac, gratulujeme! Čeká vás svět jednoduchosti, rychlosti a provázanosti, který odlišuje macOS od všech ostatních systémů. Aby pro vás začátek byl co nejsnadnější, připravili jsme 10 praktických tipů, které vám pomohou nový Mac rychle ovládnout, přizpůsobit a chránit.

Vylaďte si tmavý režim a barvy zvýraznění

Mac vám umožňuje vybrat si, zda chcete pracovat ve světlém, tmavém, nebo automaticky se měnícím vzhledu. Stačí přejít do → Nastavení systému → Vzhled a nastavit vše podle svých preferencí. Zároveň zde můžete upravit barevný akcent a zvýraznění – tedy barvy tlačítek a prvků rozhraní. Malý detail, který dokáže zcela změnit atmosféru vašeho pracovního prostředí.

macOS barevny akcent a zvyrazneni macOS barevny akcent a zvyrazneni 0
macOS barevny akcent a zvyrazneni macOS barevny akcent a zvyrazneni 1
macOS barevny akcent a zvyrazneni macOS barevny akcent a zvyrazneni 2
Mac barevny akcent a zvyrazneni 1 Mac barevny akcent a zvyrazneni 1
Mac barevny akcent a zvyrazneni 2 Mac barevny akcent a zvyrazneni 2
Mac barevny akcent a zvyrazneni 3 Mac barevny akcent a zvyrazneni 3
Vstoupit do galerie

Zapněte automatické aktualizace

Aktualizace macOS nejsou jen o nových funkcích – přinášejí i důležité opravy zabezpečení. Místo ruční kontroly zapněte automatické aktualizace: otevřete → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru a aktivujte příslušnou volbu. Mac se pak sám postará o to, že zůstane aktuální a v bezpečí, aniž byste na to museli myslet.

macOS aktualizace 1 macOS aktualizace 1
macOS aktualizace 2 macOS aktualizace 2
macOS aktualizace 3 macOS aktualizace 3
Vstoupit do galerie

Nastavte si tapetu uzamčené obrazovky

Úvodní obrazovka nemusí být nudná. V nabídce → Nastavení systému → Tapeta si můžete vybrat z desítek fotografií a motivů – od minimalistických krajin po dynamické animace. Tapeta se dá kdykoli změnit podle nálady, sezóny nebo prostě jen tak pro radost.

macOS Sonoma tapety a sporice 1 macOS Sonoma tapety a sporice 1
macOS Sonoma tapety a sporice 2 macOS Sonoma tapety a sporice 2
macOS Sonoma tapety a sporice 3 macOS Sonoma tapety a sporice 3
macOS Sonoma tapety a sporice 4 macOS Sonoma tapety a sporice 4
Vstoupit do galerie

Odemykejte Mac pomocí Apple Watch

Pokud vlastníte Apple Watch, můžete se zbavit neustálého zadávání hesla. V → Nastavení systému → Touch ID a heslo aktivujte volbu Povolit odemykání Macu pomocí Apple Watch. Jakmile se přiblížíte, Mac se sám odemkne – bezpečně, elegantně a bez dotyku klávesnice.

Mac odemykani Apple Watch 1 Mac odemykani Apple Watch 1
Mac odemykani Apple Watch 2 Mac odemykani Apple Watch 2
Mac odemykani Apple Watch 3 Mac odemykani Apple Watch 3
Vstoupit do galerie

Přidejte více otisků prstů

Mac s Touch ID umožňuje uložit více než jeden otisk prstu. Pokud počítač sdílíte s partnerem nebo kolegou, přejděte do → Nastavení systému → Touch ID a heslo → Přidat otisk. Každý otisk můžete pojmenovat a kdykoli smazat. Pohodlí i bezpečnost zůstávají na prvním místě.

Mac vice otisku Touch ID 1 Mac vice otisku Touch ID 1
Mac vice otisku Touch ID 2 Mac vice otisku Touch ID 2
Mac vice otisku Touch ID 3 Mac vice otisku Touch ID 3
Vstoupit do galerie

Zkroťte notifikace pomocí režimu Soustředění

Někdy potřebujete klid – při práci, studiu nebo odpočinku. V → Nastavení systému → Soustředění si můžete vytvořit vlastní profily, například „Práce“, „Volno“ nebo „Spánek“. Každý režim určuje, kdo vás může kontaktovat a které aplikace smějí posílat upozornění. Díky synchronizaci se stejným účtem Apple ID se režim automaticky přenese i na iPhone či iPad.

Mac rezim soustredeni 1 Mac rezim soustredeni 1
Mac rezim soustredeni 2 Mac rezim soustredeni 2
Mac rezim soustredeni 3 Mac rezim soustredeni 3
Vstoupit do galerie

Přidejte widgety na plochu

Widgety přinášejí přehled o počasí, kalendáři nebo připomínkách přímo na plochu. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a zvolte Upravit widgety. Vyberte si, které informace chcete mít na očích, a přetáhněte je na místo, které vám vyhovuje.

macOS Sonoma Widgety 1 macOS Sonoma Widgety 1
macOS Sonoma Widgety 2 macOS Sonoma Widgety 2
macOS Sonoma Widgety 3 macOS Sonoma Widgety 3
macOS Sonoma Widgety 4 macOS Sonoma Widgety 4
Vstoupit do galerie

Používejte widgety z iPhonu

Máte iPhone? Pak můžete využít i jeho widgety přímo na svém Macu. Ujistěte se, že obě zařízení používají stejné Apple ID a jsou v blízkosti. V → Nastavení systému → Plocha a Dock v sekci Widgety zapněte volbu Použít widgety pro iPhone. Vše se propojí automaticky – praktické i elegantní řešení.

macOS Sonoma widgety z iPhonu 1 macOS Sonoma widgety z iPhonu 1
macOS Sonoma widgety z iPhonu 2 macOS Sonoma widgety z iPhonu 2
macOS Sonoma widgety z iPhonu 3 macOS Sonoma widgety z iPhonu 3
Vstoupit do galerie

Povolte instalaci aplikací mimo App Store

Apple klade důraz na bezpečnost, ale dává vám i svobodu volby. Pokud chcete instalovat aplikace mimo Mac App Store, přejděte do → Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení a aktivujte možnost Z App Storu a od známých vývojářů. Otevírá to dveře ke spoustě skvělých programů, které v oficiálním obchodě nenajdete.

Mac instalace mimo app store 1 Mac instalace mimo app store 1
Mac instalace mimo app store 2 Mac instalace mimo app store 2
Mac instalace mimo app store 3 Mac instalace mimo app store 3
Vstoupit do galerie

Přizpůsobte si Mac podle sebe

Nakonec si dopřejte trochu hravosti. Vzhled, barvy, spořiče, widgety i režimy – to všechno utváří, jak se vám s Macem bude žít. Věnujte několik minut průzkumu nastavení a objevte, kolik detailů lze doladit. Čím víc si Mac přizpůsobíte, tím víc se stane vaším osobním a inspirativním pracovním prostorem.

Mohlo by vás zajímat

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.