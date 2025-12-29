Tipy a triky pro uživatele začínající s Macem

Pokud jste právě rozbalili svůj první Mac, gratulujeme! Čeká vás svět jednoduchosti, rychlosti a provázanosti, který odlišuje macOS od všech ostatních systémů. Aby pro vás začátek byl co nejsnadnější, připravili jsme 10 praktických tipů, které vám pomohou nový Mac rychle ovládnout, přizpůsobit a chránit.
Vylaďte si tmavý režim a barvy zvýraznění
Mac vám umožňuje vybrat si, zda chcete pracovat ve světlém, tmavém, nebo automaticky se měnícím vzhledu. Stačí přejít do → Nastavení systému → Vzhled a nastavit vše podle svých preferencí. Zároveň zde můžete upravit barevný akcent a zvýraznění – tedy barvy tlačítek a prvků rozhraní. Malý detail, který dokáže zcela změnit atmosféru vašeho pracovního prostředí.
Fotogalerie
Zapněte automatické aktualizace
Aktualizace macOS nejsou jen o nových funkcích – přinášejí i důležité opravy zabezpečení. Místo ruční kontroly zapněte automatické aktualizace: otevřete → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru a aktivujte příslušnou volbu. Mac se pak sám postará o to, že zůstane aktuální a v bezpečí, aniž byste na to museli myslet.
Fotogalerie #2
Nastavte si tapetu uzamčené obrazovky
Úvodní obrazovka nemusí být nudná. V nabídce → Nastavení systému → Tapeta si můžete vybrat z desítek fotografií a motivů – od minimalistických krajin po dynamické animace. Tapeta se dá kdykoli změnit podle nálady, sezóny nebo prostě jen tak pro radost.
Fotogalerie #3
Odemykejte Mac pomocí Apple Watch
Pokud vlastníte Apple Watch, můžete se zbavit neustálého zadávání hesla. V → Nastavení systému → Touch ID a heslo aktivujte volbu Povolit odemykání Macu pomocí Apple Watch. Jakmile se přiblížíte, Mac se sám odemkne – bezpečně, elegantně a bez dotyku klávesnice.
Fotogalerie #4
Přidejte více otisků prstů
Mac s Touch ID umožňuje uložit více než jeden otisk prstu. Pokud počítač sdílíte s partnerem nebo kolegou, přejděte do → Nastavení systému → Touch ID a heslo → Přidat otisk. Každý otisk můžete pojmenovat a kdykoli smazat. Pohodlí i bezpečnost zůstávají na prvním místě.
Fotogalerie #5
Zkroťte notifikace pomocí režimu Soustředění
Někdy potřebujete klid – při práci, studiu nebo odpočinku. V → Nastavení systému → Soustředění si můžete vytvořit vlastní profily, například „Práce“, „Volno“ nebo „Spánek“. Každý režim určuje, kdo vás může kontaktovat a které aplikace smějí posílat upozornění. Díky synchronizaci se stejným účtem Apple ID se režim automaticky přenese i na iPhone či iPad.
Fotogalerie #6
Přidejte widgety na plochu
Widgety přinášejí přehled o počasí, kalendáři nebo připomínkách přímo na plochu. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a zvolte Upravit widgety. Vyberte si, které informace chcete mít na očích, a přetáhněte je na místo, které vám vyhovuje.
Fotogalerie #7
Používejte widgety z iPhonu
Máte iPhone? Pak můžete využít i jeho widgety přímo na svém Macu. Ujistěte se, že obě zařízení používají stejné Apple ID a jsou v blízkosti. V → Nastavení systému → Plocha a Dock v sekci Widgety zapněte volbu Použít widgety pro iPhone. Vše se propojí automaticky – praktické i elegantní řešení.
Fotogalerie #8
Povolte instalaci aplikací mimo App Store
Apple klade důraz na bezpečnost, ale dává vám i svobodu volby. Pokud chcete instalovat aplikace mimo Mac App Store, přejděte do → Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení a aktivujte možnost Z App Storu a od známých vývojářů. Otevírá to dveře ke spoustě skvělých programů, které v oficiálním obchodě nenajdete.
Fotogalerie #9
Přizpůsobte si Mac podle sebe
Nakonec si dopřejte trochu hravosti. Vzhled, barvy, spořiče, widgety i režimy – to všechno utváří, jak se vám s Macem bude žít. Věnujte několik minut průzkumu nastavení a objevte, kolik detailů lze doladit. Čím víc si Mac přizpůsobíte, tím víc se stane vaším osobním a inspirativním pracovním prostorem.