Trump vzkazuje EU: Pokud budete i nadále šikanovat americké firmy, přijde odveta

Trumpova administrativa vyvíjí tlak na Evropskou unii, aby zmírnila regulace mířené na americké technologické giganty jako Apple, Google, Amazon a Meta. Úřad obchodního zmocněnce USA zveřejnil výhrůžku odvetnými opatřeními, pokud bude EU v zavádění těchto regulací pokračovat.
EU reguluje už moc
USA tvrdí, že evropské zákony jako Digital Markets Act (DMA) a Digital Services Act (DSA) jsou diskriminační a zaměřené především na úspěšné americké firmy. V příspěvku se objevují i konkrétní jména evropských firem, které by mohly být terčem amerických protiopatření, například Accenture, DHL, Mistral, SAP, Spotify nebo Siemens.
Evropské regulace již vedly k významným pokutám – například Apple musel letos zaplatit 500 milionů eur, Meta 200 milionů a platforma X (dříve Twitter) dostala pokutu 120 milionů. Google byl navíc letos v září penalizován částkou 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolních pravidel v oblasti reklamy.
USA varují, že pokud EU nepřehodnotí svůj přístup, Washington přistoupí k uvalení poplatků a omezení na evropské firmy. Tato strategie by se mohla rozšířit i na další státy, které budou následovat „evropský model“.
USA už řekly dost
Ve stejný den se také konalo slyšení ve Sněmovním výboru pro soudnictví, kde americký kongresman Scott Fitzgerald obvinil EU, že DMA nemá za cíl chránit spotřebitele, ale „záměrně oslabit americké firmy“.
Trump se vůči Evropské unii dlouhodobě vymezuje. V září pohrozil zvýšením cel a prohlásil, že Apple by měl „dostat své peníze zpět“. Podle něj Spojené státy nesmí dopustit, aby byla „brilantní americká invence“ potlačena cizí regulací.