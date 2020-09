Evropská raketa vyslala do vesmíru 53 družic

Z Francouzské Guyany odstartovala evropská raketa VEGA, která úspěšně vynesla do vzduchu 53 malých družic. Počet se vám může zdát velký, ovšem je na místě zmínit, že se jednalo o 7 mikrodružic a 46 nanodružic. Většina měla hmotnost menší než 15 kilogramů. Šlo o ověřovací let programu Small Spacecraft Mission Service (SSMS) Evropské vesmírné agentury. Jeho cílem je rozvíjet technologie vesmíru a nabídnout vlastníkům malých satelitů možnost vyslat je do vesmíru.