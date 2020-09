Není tajemstvím, že snem Elona Muska je kolonizovat Mars, přičemž by tak rád učinil před svou smrtí. Americký vizionář o tomto tématu hovořil během virtuálního summitu Humans to Mars. Musk si myslí, že problémem není cesta na Mars, problémem je vybudovat tam město, jež bude soběstačné. Podle něj jde o těžkou a nebezpečnou věc, která rozhodně nebude pro slabé povahy. Sám řekl, že „máte slušnou šanci, že zemřete… pokud to ale vyjde, bude to skvělé.“ Myslíte, že se dožijeme kolonizace Marsu?