Konec Messengeru na Macu by tolik nebolel, kdyby Apple v EU neblokoval tuto skvělou funkci

Když v pondělí 15. prosince vypnula Meta aplikace Messenger pro macOS a potažmo i Windows, leckoho tímto krokem dost naštvala. Pokud totiž využíváte Messenger ke komunikaci a to třeba i té pracovní, rázem jste přišli o jednoduchou možnost, jak být přes počítač v kontaktu se světem. Jasně, stále je k dispozici možnost pustit si Messenger na webu, nicméně skrze aplikaci bylo vše podstatně jednodušší, rychlejší a zkrátka příjemnější. Existuje sice možnost, jak jí částečně vrátit zpět skrze webovou aplikaci, nicméně té chybí pro leckoho to nejdůležitější – notifikace. Bez nich se totiž člověk nedozví o příchozích zprávách a je tak stejně odkázán na určitou kontrolu telefonu. A přitom by Applu stačilo povolit na Macu v EU jedinou funkci a vše by bylo krapet veselejší.
Řeč je konkrétně o možnosti zrcadlení iPhone na Macu, což je funkce, kterou Apple ukázal loni na WWDC v rámci neustálého vylepšování režimu kontiunity. Vše přitom funguje naprosto jednoduše – na vašem Macu si spustíte virtuální displej vašeho iPhone, který jste takto na dálku schopni číst, ale i ovládat, potažmo z něj přijímat notifikace. Když tedy člověk pracuje na počítači a nechce brát telefon do ruky, je pro něj tato funkce jako stvořená, jelikož vše, co se mu odehraje na telefonu, je schopen vyřídit právě z Macu. Tedy, mimo země Evropské unie.
Zde totiž tyto funkce Apple nespustil s odvoláním na to, že by mohly porušovat pravidla soukromí EU a řadu dalších nařízení. Kalifornský gigant se tak jednoduše nechce vystavovat riziku žalob a soudních tahanic, kterých už má beztak na území EU víc než dost. Háček je však v tom, že si nikdo úplně nedokáže vysvětlit, čím přesně by mohla tato funkce nařízení EU porušovat a spekuluje se proto spíš nad tím, zda se ze strany Applu nejedná jen o jakýsi trucpodnik, kterým chce ukázat světu, že rozhodnutí Evropské komise nejsou vždy správná.
Ať už je však realita kdekoliv, nás coby běžné uživatele ve výsledku zajímá jen to, zda je funkce k dispozici či nikoliv, což bohužel není. A právě nyní při ukončení Messengeru na Macu je tato skutečnost obzvlášť bolavá. Protože kdyby tato funkce k dispozici byla, problém s chybějícími notifikacemi u webové aplikace Messengeru by bylo ve výsledku možné vyřešit právě zrcadlením notifikací z iPhonu. V krajním případě by pak bylo samozřejmě možné i využívat vyloženě zrcadlenou aplikaci Messenger z iPhonu na Macu, byť by samozřejmě byla v trochu zvláštním formátu. Nicméně šlo by to.
Je tedy evidentní, že nefunkčnost některých softwarových vychytávek na území Evropské unie bolí čím dál tím víc, protože se objevuje víc a víc situací, kdy by přišly vhod. Zda je Apple schopen tento neduh napravit a vše spustit v dohledné době ale můžeme samozřejmě jen hádat. Jakékoliv zákulisní informace o tom, že by Apple jednal s EU právě ohledně těchto funkcí, totiž k dispozici nejsou a my tak můžeme jen hádat, co se bude dít.
Zrcadlení nechybí kvůli ochraně soukromí, ale kvůli obavám z DMA. Iphone nejde zrcadlit na Windows a hrozí, že by EU nutila Apple , ať tu cestu otevře i pro konkurenční systémy. Tak to raději vypli u sebe.