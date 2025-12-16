Zavřít reklamu

Jak vrátit aplikaci Messenger na Mac

Mac
Jiří Filip
Včera večer jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Meta dostála svého slova a začala uživatelům vypínat aplikaci Messenger pro macOS a Windows. Asi vás proto nepřekvapí, že se leckdo začal pídit po tom, jak na Mac vrátit co možná nejpohodlnější formu chatování skrze tuto platformu, aniž by k tomu musel platit drahé aplikace třetích stran a tak podobně. Řešení však naštěstí existuje a není úplně marné.

Jak vrátit aplikaci Messenger na Mac

  1. Na Macu se přihlaste na webové stránce Messenger.com
  2. Po přihlášení vyberte v horní nabídce možnost Soubor a následně zvolte Přidat do docku
  3. Uloží se vám webová verze aplikace, kterou můžete nově spouštět přímo z docku a která vypadá prakticky stejně jako dřívější nativní macOS verze. Chcete-li si upravit její design, lze tak učinit v sekci Zobrazení, ve které si lze navolit zobrazení panelu nástrojů a stavového řádku.
Bohužel se zdá, že minimálně prozatím tato verze Messengeru nepodporuje notifikace a zároveň je oproti mobilní verzi, respektive aplikacím jako takovým mírně zpomalená. Je nicméně pravděpodobné, že jí bude Meta ještě ladit, aby se stala plnohodnotnou náhradou za klasickou macOS verzi.

