Dva měsíce jsme používal zrcadlení iPhone v MacOS: je o co stát nebo nemusíme litovat že ho v EU nemáme?

Pokud se ocitnete mimo EU, začne vám na iPhonu a Macu fungovat zrcadlení iPhonu v macOS. Po dvou měsících používání si troufám říct, že už celkem vím, co od něj čekat a zda bychom měli v EU litovat, že jej nemůžeme používat, nebo nás může nechat chladnými. Zcela jednoduše řečeno, jakmile funkci aktivujete, objeví se na vašem Macu okno ve tvaru displeje iPhonu, do kterého se vám zrcadlí váš iPhone. Abyste mohli funkci používat, musí být iPhone v zamknutém stavu. Poté jej již přes Mac můžete ovládat stejně, jako byste používali přímo displej telefonu. Můžete dělat vše, co na iPhonu, kromě některých gest, která zkrátka ani na MacBooku s trackpadem nejsou povolena.
Můžete aktivovat multitasking, ovládat aplikace, měnit nastavení a dokonce pouštět hudbu nebo videa. Pokud přehráváte cokoli se zvukem, zvuk se začne přehrávat z vašeho počítače, nikoli z reproduktorů samotného iPhonu, a hlasitost je taková, jakou máte nastavenou právě na vašem počítači. Samozřejmě hlasitost měníte přímo na vašem Macu. Odezva iPhonu je stejná jako na iPhonu samotném a cokoli, co uděláte, se projeví okamžitě, nemusíte se bát nějakých lagů nebo podobných záležitostí, vše jede instantně. Displej iPhonu je celou dobu zhasnutý, a to i v případě, kdy vám dojde nějaká notifikace nebo se stane něco, co za standardních okolností displej rozsvítí. Jedinou výjimkou je situace, kdy vám někdo bude volat.
Fotogalerie
Zcela upřímně jsem využíval ovládání iPhonu zejména k tomu, abych se podíval, jak je na tom iPhone s baterií, když jsem jej neměl v dosahu Macu. Vše ostatní mi přijde pohodlnější dělat přímo na iPhonu tím, že ho jednoduše vezmete do ruky a uděláte to přímo na telefonu. Co je však nejlepší funkce za posledních asi 10 let, kterou Apple přidal, je pro mě osobně fakt, že v momentě, kdy máte propojený iPhone s macOS, vám automaticky chodí notifikace z iOS na macOS a objevují se jako klasické notifikace, které znáte z macOS.
To je věc, kterou si mě tato funkce zcela získala. Je jedno, jestli se jedná o Uber, bankovnictví, nebo zkrátka cokoli, na co vás nedokáže upozornit macOS, protože pro něj nejsou dané aplikace k dispozici. Osobně nepoužívám příliš mnoho notifikací, ale například Miele mi posílá informace o tom, že skončilo praní prádla, sušení prádla nebo mytí nádobí. Používám také notifikace z banky nebo od Uberu, případně alarm a podobné záležitosti. Je fajn, že když vám notifikace dojde, nemusíte nechat práce a vzít do ruky telefon, abyste se podívali, co se stalo, stačí se podívat do pravého horního rohu vašeho Macu a vše hned vidíte.
Právě notifikace považuji za mnohem důležitější funkci než možnost ovládat iPhone. To v podstatě příliš nemáte důvod dělat, protože rukou na displeji je to vždy pohodlnější a rychlejší, a takové ty zásadní věci, na které musíte reagovat, jako je například zpráva nebo podobně, máte i na macOS. Notifikace jsou však perfektní vychytávka, kvůli které stojí za to litovat, že v EU je tato funkce stále nedostupná.