To nejlepší, co dorazilo tento týden na Netflix

Pojďme se podívat, co Netflix přinesl v tomto týdnu. Opět je o co stát.
Svit Slunce nevidět (série 2)
Mladá žena natáčí rozhovor s nechvalně známým sériovým vrahem. Vyjdou při něm najevo hluboká traumata a citová bolest spojená s jeho první láskou. Druhá série má opět 10 epizod.
Record of Ragnarök (série 3)
Než vymažou lidi z povrchu zemského, dají jim bohové poslední šanci dokázat, že si zaslouží žít. Ragnarök je tady!
Neštěstí (série 2)
Tragický zvrat na oslavě narozenin otřese bohatou čtvrtí, kde lidi drží při sobě. A rozvrátí přitom manželství, rodiny i dlouholetá přátelství.
Děti z Masaky: S rytmem v srdci
Krátký dokument, ve kterém dětem ze sirotčince v Ugandě dodává hudba naději, léčí jim jizvy na duši a s každým dalším tanečním videem z nich dělá větší světové hvězdy.
Cena přiznání
Po obvinění z vraždy manžela dostane od záhadné osoby zvláštní nabídku. Jestli zabije jednoho mladíka, přizná se k vraždě jejího muže někdo jiný. Seriál má 12 epizod.