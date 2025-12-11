První ohebný iPhone má být hit! Apple už se intenzivně chystá na jeho výrobu

Apple si podle korejského serveru ET News objednal u společnosti Samsung Display 22 milionů OLED panelů určených pro svůj první skládací iPhone. Jde o výrazně vyšší počet, než dosud předpokládali analytici, což naznačuje, že jablečná společnost je ohledně skládacího iPhonu velmi ambiciózní. Samsung má podle zprávy v příštím roce zahájit produkci 11 milionů vnitřních a 11 milionů vnějších OLED displejů. Vzhledem k tomu, že Samsung Display má být jediným dodavatelem, znamená to, že Apple pravděpodobně cílí na zhruba 10 milionů zařízení. Výrobci totiž běžně vyrábějí více součástek, než Apple reálně potřebuje, aby pokryli zmetky.
Fotogalerie
Tento objem je o více než 30 % vyšší než původní odhady, které počítaly s šesti až osmi miliony kusy. Tyto dřívější předpoklady vycházely z dosavadní velikosti trhu se skládacími telefony, jenž se ročně pohybuje mírně nad 20 miliony. První skládací iPhone má nabídnout knižní (inward-folding) design s 5,35palcovým vnějším displejem a 7,58palcovou vnitřní obrazovkou. Apple údajně pracuje na pokročilém pantu a speciálních materiálech, které mají minimalizovat viditelnost ohybu.
Další významnou technologií bude Color Filter on Encapsulation (COE). Tento postup eliminuje potřebu tradiční polarizační vrstvy a integruje její funkci přímo do OLED panelu, což snižuje tloušťku a zvyšuje jas. Očekává se rovněž integrace Under Display Camera, tedy přední kamery schované pod displejem, díky čemuž bude vnitřní obrazovka působit jednotně. Podle zpráv plánuje Apple uvést svůj první skládací iPhone příští rok, společně s modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.